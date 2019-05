IND vs BAN Warm Up Match: जीत के साथ लय में लौटने की होगी टीम इंडिया की कोशिश IND vs BAN Warm Up Match: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम वर्ल्‍ड कप (World Cup 2019) में अपने अभियान से पहले बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी वॉर्म-अप मुकाबला खेल रही है.