IND vs AUS, 1st Test Live Cricket Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

Aus vs Ind 1st Test match: एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान पहले ही कर दिया था. यह टेस्ट मैच डे-नाइट होने वाला है. डे-नाइट टेस्ट ( Aus Vs Ind Day Night Test match) में ऑस्ट्रेलियाई टीम अजेय रही है. तो वहीं भारतीयीय टीम ने केवल एक मैच ही खेला और उसमें जीत हासिल करने में सफल रही है.भारतीय प्लेइंग इलेवल में केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुबमन गिल को जगह नहीं मिली है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन (Cameron Green) टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं. कैमरन ग्रीन टेस्ट मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के 459वें खिलाड़ी बने हैं. हाल के समय में कैमरन ग्रीन ने अपने परफॉर्मेंस से खुद को साबित किया है. यही कारण है कि उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला है.

