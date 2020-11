AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हुआ कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट को लेकर आई ये अपडेट

ऑस्ट्रेलिया Vs भारत: T20, वनडे और टेस्ट मैचों का लाइव टेलीकास्ट, स्ट्रीमिंग कब और कहां पर होगा, पूरी डिटेल्स

तस्वीरों में तेज गेंदबाज टी नटराजन और दीपक चाहर भी नजर आ रहे हैं. भारतीय टीम इस समय 14 दिन के पृथकवास पर है और पहली कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी स्पिनर कुलदीप के साथ तस्वीर ट्विटर पर डाली. उन्होंने लिखा ,‘‘ अपने भाई कुलदीप के साथ भारतीय टीम में वापसी. टीम इंडिया अभ्यास करते हुए हैशटैग कुलचा. भारतीय टीम 27 नवंबर से तीन वनडे, तीन टी20 और चार टेस्ट मैच खेलेगी.

Two days off the plane and #TeamIndia had their first outdoor session today. A bit of to get the body moving! #AUSINDpic.twitter.com/GQkvCU6m15