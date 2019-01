Ind vs Aus 2nd ODI Preview:'करो या मरो' के मैच में टीम इंडिया के सामने चिंता के कई कारण...

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) तीन वनडे मैचों की सीरीज (ODI Series)में 0-1 से पिछड़ रही टीम इंडिया (Team India) को दूसरे वनडे से पहले कई चिंताओं का समाधान तलाशना होगा. दूसरा वनडे मैच मंगलवार को एडिलेड में शुरू होगा. 'करो या मरो' साबित होने वाले इस मैच से पहले जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में गेंदबाजी को धारदार बनाए रखना और बल्‍लेबाजों के प्रदर्शन में सुधार टीम इंडिया के सामने प्रमुख चुनौती है. अनुशासनात्मक कारणों से हार्दिक पंड्या को टीम से बाहर किये जाने से बल्लेबाजी क्रम का संतुलन बिगड़ गया है.भारत को पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा के 22वें वनडे शतक के बावजूद 34 रन से पराजय झेलनी पड़ी. इस मैच में हालांकि धोनी ने 51 रन बनाए और वह तेजी से स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके. 51 रन बनाने के लिए उन्‍होंने 96 गेंदें खेलीं. पहले वनडे में गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 288 रन बनाने का मौका दे दिया था जबकि कप्‍तान विराट कोहली, शिखर धवन, अंबाती रायुडू और दिनेश कार्तिक जैसे बल्‍लेबाज नाकाम रहे थे. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगा.

Captain @imVkohli warming-up in the Adelaide nets ahead of the 2nd ODI against Australia#AUSvINDpic.twitter.com/JCIYxSdoIb