Ind vs Aus, 2nd Test, Day 2 live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे दिन का खेल कुछ देर में होगा शुरू

India vs Australia, 2nd Test, Day 2 LIVE Cricket score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन प्रगति पर है. पभारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) ) के बीच पर्थ (Perth Stadium, Perth) में दूसरा टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test, Day 1) का पहले दिन भारत के लिए मिला जुला रहा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 277 रन बनाए. टिम पेन 16 और पैट कमिंस 11 रन बनाकर नाबाद अभी भी क्रीज पर हैं. भारत के लिए ईशांत शर्मा और हनुमा विहारी ने दो, तो बुमराह और उमेश यादव ने 1-1 विकेट चटकाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच (50) और मार्कस हैरिस (70) ने 112 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी. लेकिन दोनों के आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई. उस्मान ख्वाजा (5) और पीटर हैंड्सकोंब (7) जल्द पवेलियन लौट गए. दूसरे दिन का खेल काफी अहम साबित होने जा रहा है क्योंकि यह आज निर्धारित हो जाएगा कि मैच का रुख किस ओर होता है. अब देखना होगा कि सुबह के सेशन में ऑस्ट्रेलिया मैच को किस ओर लेकर जाता है.

