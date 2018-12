IND vs AUS, 2nd Test, Day 3, Live: विराट कोहली ने जड़ा 25वां शतक, विहारी दे रहे साथ

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. और भारत को सुबह के पहले ही ओवर में झटका लगा है. शनिवार के नाबाद बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अपने स्कोर में कोई इजाफा नहीं कर सके और लॉयन की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए.ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 326 रन के जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय 3 विकेट पर 172 रन बना लिए थे. कप्तान विराट कोहली 82 और अजिंक्य रहाणे 51 रन बनाकर नाबाद थे. इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अभी तक 90 रन की साझेदारी हो चुकी है. और भारत तीसरे दिन मैच पर अपनी कैसी पकड़ बना पाता है, इसमें इन दोनों की भूमिका बहुत ही खास होने जा रही है. भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 154 रन पीछे है.

Stumps on Day 2 of the 2nd Test.



A solid 90-run partnership between @imVkohli and @ajinkyarahane88 as #TeamIndia end Day 2 on 172/3, trail Australia (326) by 154 runs.



Scorecard - https://t.co/kN8fhHfivo#AUSvINDpic.twitter.com/cJ6xp2yTLg — BCCI (@BCCI) December 15, 2018

2nd Test. 49.5: J Hazlewood to A Rahane (30), 4 runs, 123/3 https://t.co/kN8fhHfivo#AusvInd — BCCI (@BCCI) December 15, 2018

Starc breaks through!



He induces an edge from Pujara, and his 103-ball vigil is brought to an end.



India 82/3.#AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/YM8nmaM8qH — ICC (@ICC) December 15, 2018

That's Tea on Day 2 of the 2nd Test.



Pujara and Kohli steady India innings after a loss of two early wickets.#TeamIndia 70/2, trail Australia 326 by 256 runs https://t.co/kN8fhHfivo#AUSvINDpic.twitter.com/3LiL6Ak0Ob — BCCI (@BCCI) December 15, 2018

After two early wickets, Pujara and Kohli have steadied India.



Tug-of-war for control, at the moment. #AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/8aVsE5YznM — ICC (@ICC) December 15, 2018

Australia all out for 326!



Umesh Yadav and Ishant Sharma take the last four wickets. Ishant ends with 4/41.



Australia added 49 runs to their overnight 277 on the second morning.



How will India's response go? #AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/3aTcp7MDzO — ICC (@ICC) December 15, 2018

SEED! Mitchell Starc was fired up after this beauty to knock over Murali Vijay before the lunch break #AUSvIND | @Toyota_Auspic.twitter.com/pgm50xJ8pG — cricket.com.au (@cricketcomau) December 15, 2018

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 326 रन के जवाब में मेहमान भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली (नाबाद 81 रन) और अजिंक्य रहाणे (नाबाद 51) की नाबाद अर्धशतकीय पारियों से खुद को काफी हद तक शुरुआती झटकों से उबार लिया. ये दोनों अभी तक चौथे विकेट के नाबाद 90 रन की साझेदारी निभा चुके हैं. इनकी इस नॉटआउट कोशिश से भारत ने दिन का खेल समाप्त होने पर 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना लिए हैं. कप्तान विराट ने शुरुआत में आक्रामक तेवर दिखाने के बाद बाद में पिच पर जमने को तरजीह दी, तो रहाणे के रवैये ने थोड़ा सा चौंकाया. शुरुआत से ही विश्वसनीय दिखाई पड़े रहाणे ने थर्ड-मैन के ऊपर से छक्का लगाया, तो कुछ दर्शनीय ड्राइव उनके बल्ले से निकले. और दोनों का यह अंदाज यह भरोसा दे गया कि अगर दोनों ही रविवार को शतक जड़ दें, तो चौंकाने वाली बात नहीं ही होगी.भारत अभी भी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 154 रन पीछे हैं. और तीसरे दिन इस बढ़त को और कम करने के लिए भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें इस नाबाद जोड़ी पर निर्भर करेंगी. वहीं कोहली के चाहने वालों को विराट के 26वें टेस्ट शतक का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा. ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन में से दो विकेट मिशेल स्टॉर्क ने चटकाए. मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए थे, जिसमें ईशांत शर्मा ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए.चायकाल के बाद भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की तीसरे विकेट के लिए विराट साझेदारी की उम्मीदें परवान नहीं चढ़ सकीं. तीसरे सेशन का खेल शुरू होने के कुछ ही देर बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के मुसीबत बने मिशेल स्टॉर्क. एक उठती हुई गेंद पर पुजारा ग्लांस करने गए, लेकिन गेंद बल्ले को चूमती हुई विकेटकीपर पैन के हाथों में जा समाई. और एक समय बड़ी होती दिखाई पड़ रही यह साझेदारी सिर्फ 80 रन पर ही दम तोड़ गई. लेकिन इसके बाद ज्यादातर मौकों पर धीमा खेलने वाले अजिंक्य रहाणे का विश्वास देखने लायक था. थर्ड मैन के ऊपर से जड़ा गया छक्का हो, या पुल शॉट लगाने हों, यह मुंबईया बल्लेबाज बिल्कुल भी संशय में दिखाई नहीं पड़ा. रहाणे ने एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी की तरह ही बेहतरीन पारी खेलते हुए कप्तान विराट कोहली का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया. और इसने भारत को पहले ओपनरों और फिर कुछ हद तक पुजारा के झटकों से उबार दिया. लेकिन पूरी तरह उबारने के लिए दोनों के शतक से कम पर बात नहीं बनेगी.लंच से पहले आखिरी गेंद पर मिशेल स्टॉर्क ने मुरली विजय (00) को जीरो पर ही बोरिया बिस्तर बांधकर भारत की शुरुआत पहले से ही बिगाड़ दी थी, लेकिन मानो इतना ही काफी नहीं था. लंच के बाद दो ओवर बाद ही इस बार झटका देने की बारी थी हेडवुड की. और क्या खूबसूरत गेंद थी. हवा में ही बाहर की और मूव हुई. केएल राहुल को कंधे खोलने पर मजबूर किया. और डंडे चटक गए राहुल के. इसी के साथ भारत की अच्छी शुरुआत का हो गया पूरी तरह से बंटाधार. सिर्फ 8 रन बनने तक दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे.चैंपियन बल्लेबाजों का पता कुछ ऐसे ही हालात में चलता है, जब टीम अपने दोनों सलामी बल्लेबाज सिर्फ 8 रन पर ही गंवा देती है. विराट और पुजारा को लेकर किसी को भी शक नहीं है, लेकिन योग्यता को भी परीक्षा देनी ही पड़ती है. और क्या खूब बैटिंग कोहली और पुजारा ने चायकाल तक थी. विराट ने क्रीज पर कुछ मिनट गुजारने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों सिर पर छाए दबाव के बादल को हटाने का फैसला किया. लेकिन ज्यााद तेवर दिखाए कप्तान विराट कोहली ने. और निशाने पर आया हेजलवुड का फेंका 10वां ओवर. कोहली ने तीन गनगनाते हुए बेहतरीन चौके जड़कर मैसेज दे दिया कि वह तो हालात खराब होने के बावजूद दबाव लेने नहीं जा रहे, तो दूसरे छोर पर पुजारा ने भी बीच-बीच में सिगल-डबल्स निकालना जारी रखा. दोनों ने मिशल स्टार्क और नॉथन लॉयन का पूरे भरोसे से सामना किया. और चायकाल तक भारत का स्कोर पहुंचा दिया 32 ओवर में 2 विकेट पर 70 रन. दोनों के बीच तीसरे विकेट लिए साझेदारी यहां तक रही नाबाद 62 रन की.ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपने शुक्रवार के स्कोर 6 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया. लड़ाई तीन सौ से पार निकलने और इसके भीतर समेटने को लेकर थी, लेकिन कंगारू कप्तान टिम पैनी (39) और पैट कमिंस (19) ने सातवें विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 59 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को तीन सौ से पार पहुंचाते हुए एक मजबूत स्कोर की ओर धकेल दिया, लेकिन पहले 310 के स्कोर पर दो और उसके बाद 326 के स्कोर पर दो विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया खुद को साढ़े तीन सौ के आस-पास ले जाने में नाकाम रहा. लेकिन 251 पर गिरे छठे गिकेट को देखते हुए मेजबान टीम खुद को पहली पारी में 326 का अच्छा स्कोर देने में कामयाब रही.

2. मुरली को नहीं मिली विजय!

पहली ही गेंद से केएल राहुल और मुरली विजय के रवैया बहुत ही स्पष्ट था कि पिच पर लंगर डालना है. दोनों ने शुरुआती दो ओवर तक आंखें पूरी तरह खुली रखीं, लेकिन पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मिशेल स्टॉर्क की इनस्विंग पर तो मुरली विजय की आंखें खुली की खुली रह गईं. तीखी गेंद अंदर आई. और बल्ले और पैड के बीच से रास्ता बनाती हुई स्टंप्स को बिखर गई. भारत की शुरुआत खराब हो गई. लंच का ऐलान हो गया.

Australia all out for 326!



Umesh Yadav and Ishant Sharma take the last four wickets. Ishant ends with 4/41.



Australia added 49 runs to their overnight 277 on the second morning.



How will India's response go? #AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/3aTcp7MDzO — ICC (@ICC) December 15, 2018

Australia win the toss and bat first. Umesh in for Ashwin, Vihari in for Rohit #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/OYHaub6fXG — BCCI (@BCCI) December 14, 2018

इससे पहले दूसरे दिन के पहले सेशन के दूसरे घंटे में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुक्रवार के स्कोर 6 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया. सातवां विकेट चटकाने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन इसके बाद कंगारू पारी को सिमटने में देर नहीं लगी. टीम पैनी ने 38 तो कमिंस ने 19 रन बनाए. भारत के लिए ईशांत शर्मा चार विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और हनुमा विहारी को दो-दो विकेट मिले.दूसरे दिन के खेल की बात करें, तो ऑस्ट्रलिया ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए, तो भारत ने दिन का खेल खत्म होने के समय 3 विकेट पर 172 रन बना लिए थे. विराट 82 और रहाणे 51 रन बनाकर नाबाद थे.दूसरे दिन की समाप्ति पर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने मुकाबले को काफी हद तक फिफ्टी-फिफ्टी में तब्दील कर दिया है. और यह साफ हो गया है कि मैच का तीसरा और रविवार का दिन ही काफी हद यह तय करेगा कि पर्थ में दूसरा टेस्ट किस करवट बैठेगा.