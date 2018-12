IND vs AUS, 2nd Test, Day 4, Live: ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर, पलटवार कर पाएगा भारत, कुछ देर में शुरू होगा मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के बीच पर्थ (Perth Stadium, Perth) में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) रोमांच के चरम पर पहुंच गया है. रविवार को तीसरे दिन की समाप्ति पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए थे. और पहली पारी के 43 रन को मिलाकर उसकी कुल बढ़त 175 रन की हो गई चुकी है. इस स्थिति मेंं कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर आधा शिकंजा कस दिया है. और मैच का भविष्य चौथे दिन के खेल के हालात पर टिक गया है. आज जो भी टीम पलटवार कर अपने को मजबूत करेगी, वही यह टेस्ट मैच जीतेगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के बीच पर्थ (Perth Stadium, Perth) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं. उस्मान ख्वाजा 41 और टिम पैनी 8 रन बनाकर नाबाद हैं. पहली पारी में मिली 43 रन की महत्वपूर्ण बढ़त को मिलाकर मेजबानों की कुल बढ़त 175 रन की हो चुकी है. कहा जा सकता है कि मैच पर कंगारुओं का शिकंजा करीब-करीब आधा कस गया है. वहीं भारत की पहली पारी 283 रन पर खत्म हुई.

Stumps on Day 3 of the 2nd Test.



Australia 326 & 132/4, lead #TeamIndia 283 by 175 runs.



Scorecard - https://t.co/kN8fhHfivo#AUSvINDpic.twitter.com/6fvUHTlXZR — BCCI (@BCCI) December 16, 2018

End of the Indian innings. Pant scores 36, #TeamIndia 283. Nathan Lyon picks 5. Australia lead by 43 runs #AUSvINDpic.twitter.com/yY7VMV9EsQ — BCCI (@BCCI) December 16, 2018



Two quick wickets for #TeamIndia in the evening session. Harris and Shaun Marsh depart.



Australia 64/2, lead by 107 runs #AISvINDpic.twitter.com/owY6ofUZIk — BCCI (@BCCI) December 16, 2018

Another five-wicket haul for Nathan Lyon, who wraps up the Indian innings for 283! That gives Australia a lead of 43 runs. How vital will it be? #AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/rSdLIV6hJG — ICC (@ICC) December 16, 2018

Harris and Finch take Australia to 33/0 by tea, extending the lead to 76 runs. But India made them work for it.#AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/SAzcAQ3twR — ICC (@ICC) December 16, 2018

Captain Kohli notches his 25th Test ton. One of the finest from King Kohli #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/LisPQ6pobc — BCCI (@BCCI) December 16, 2018

Lunch!



Australia take two quick wickets before the break, including the big one of Kohli, to go with the two early scalps this morning. India are 252/7. #AUSvIND LIVE

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/nOEQFG7p6Q — ICC (@ICC) December 16, 2018

Australia win the toss and bat first. Umesh in for Ashwin, Vihari in for Rohit #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/OYHaub6fXG — BCCI (@BCCI) December 14, 2018

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli made his 25th Ton) के 123 और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के 52 रन ने भारत को यहां तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई. निचले क्रम में ऋषभ पंत ने भी 36 का योगदान दिया. लेकिन अगर भारत ने अपने आखिरी पांच विकेट 32 रन के भीतर गंवा दिए, तो इसके पीछे नॉथन लॉयन बड़ी वजह रहे, जिन्होंने पांच विकेट चटकाए. नॉथन लॉयन ने भी दिखाया कि वह क्यों विश्व कप सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं. लॉयन ने पांच विकेट चटकाए. उनके प्रदर्शन का इनाम ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 43 रन की बहुत ही अहम बढ़त के रूप में मिला.फिंच के चोटिल होने पर नए बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के कड़े सवाल बंद नहीं हुए. इसे पिच की मदद कहें, या कुछ भी, एकदम से ही जसप्रीत बुमराह कंगारुओं के लिए बहुत ही घातक हो गए. हैरिस के कॉन्फिडेंस पर ऐसी मार पड़ी कि वह बुमराह को लेफ्ट करने की कोशिश में बोल्ड हो गए. भारत का विकेटों का खाता खुल गया, तो गेंदबाजों के हौंसले और बुलंद हो गए.नए बल्लेबाज शॉन मार्श बुमराह के आगे एकदम भीगी बिल्ली दिखाई पड़े! उन्हे कुछ समछ नहीं आया कि हो क्या रहा था. और जल्द ही मोहम्मद शमी (5) ने पंत के हाथों लपकवा कर मार्श की पारी का भी अंत कर दिया. मार्श के गम से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाए गए ईशांत शर्मा ने हैंड्सकॉम्ब (13) को एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया. ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद कोई झटका नहीं लगा. और तीसरे दिन के खेल की समाप्ति पर 175 रन की बढ़त और छह विकेटों के साथ मनोवैज्ञानिक लाभ अपने पक्ष में जमा करने में कामयाब रहा.भारत ने लंच के समय 7 विकेट पर 252 रन से आगे खेलना शुरू किया. और चंद मिनटों के भीतर ही ईशांत शर्मा भी पवेलियन लौट गए. इसके बाद ऋषभ पंत ने रन बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेते हुए नॉथन लॉयन के खिलाफ कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, लेकिन पंत के अंदाज को लॉयन ने परवान नहीं चढ़ने दिया. ए़़डिलेड टेस्ट की तरह ही और समस्या बन चुके भारतीय पुछल्ले इस जरूरत के समय पर भी नाकाम साबित हुए. भारत ने अपने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 32 रन के भीतर गंवा दिए. और इसके लिए जिम्मेदार रहे कंगारू ऑफी नॉथन लॉयन. लॉयन ने 34.5 ओवरों में 7 मेडन रखते हुए 67 रन देकर पांच बल्लेबाजों को आउट किया.पहली पारी में महत्वपूर्ण 43 रनों की बढ़त पर सवार ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनरों ने बहुत ही सतर्कता का परिचय दिया. लेकिन चायकाल तक करीब पौने घंटे के खेल में कंगारू ओपनर कई मौकों पर असहज दिखाई पड़े. खासतौर पर मारकस हैरिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. पहले तो ईशांत शर्मा के फेंके 5वें ओवर में स्लिप में चेतेश्वर पुजारा ने उनका थोड़ा मुश्किल कैच छोड़ दिया. यह विकेट मिल जाता, तो इस पारी में भारत का विकेट लेने का सिलसिला शुरू हो जाता. हैरिस बच गए, लेकिन आठवें ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक तीखी बाउंसर से खुद को नहीं बचा सके. बुमराह की सटीक बाउंसर हैरिस के हेलमेट से टकराई और वह एकदम से हिलकर रह गए. शुक्र यह रहा कि फिजियो के देखने पर चोट गंभीर नहीं आई. वहीं 12वें ओवर में शमी की गेंद फिंच के हाथ को चोटिल कर गई. फिंच रिटायर्डहर्ट हो गए. और अंपायरों ने चाय की घोषणा कर दी.वास्तव में तीसरे दिन सुबह अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की जोड़ी बहुत ही ज्यादा उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरी थी. दोनों शनिवार को ही चौथे विकेट के लिए नाबाद 90 रन जोड़ चुके थे. लेकिन रविवार सुबह इसी स्कोर पर रहाणे का रण थम गया. और निराशा में डूब गए भारतीय. लॉयन की गेंद. पढ़ नहीं सके रहाणे. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा चूमा. और पैनी न लपक लिया एक शानदार कैच. रहाणे की पारी का 51 रन पर ही अंत हो गया, लेकिन यह टीम इंडिया पर संकट बढ़ गया.हनुमा विहारी की तकनीक और आत्मविश्वास से साफ दिखाई पड़ा कि वह ऑस्ट्रेलिया पिचों पर एक बार को रोहित शर्मा से बेहतर नंबर- 6 बल्लेबाज हैं. विहारी ने दो अच्छे चौके लगाए और उनकी डिफेंसिव तकनीक बेहतरीन दिखाई पड़ी, लेकिन उनकी पारी में हेजलवुड की मिली इकलौती खूबसूरत गेंद ने उनकी पारी का अंत कर दिया. और यह किसी भी बल्लेबाज को गच्चा देने में कामयाब रही.क्या कहने विराट की इस पारी के. जब बात टीम की भलाई की आए, तो भारतीय कप्तान अपना सबकुछ गंवा सकते हैं. तन भी, मन भी, भूख भी..सबकुछ! यहां पर टीम के लिए भले के लिए विराट ने वह सब किया, जो वह कर सकते थे. यही वजह रही कि यह उनके करियर का सबसे धीमा शतक बन गया. कोहली के करियर का 25वां शतक 214 गेदों पर आया. और क्या शानदार शतक रहा कोहली का यह. तैयारी कोहली ने शतक पर एक और शतक चढ़ाने की कर दी थी, लेकिन एक विवादास्पद कैच ने कोहली का पारी का अंत कर दिया. कोहली के आउट होने के बाद अगले ओवर की पहली ही गेंद पर नॉथन लॉयन ने मोहम्मद शमी को चलता कर दिया. और शमी के आउट होते ही अंपायरों ने लंच का ऐलान कर दिया.दूसरे दिन की बात करे, तो ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 326 रन के जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने के समय 3 विकेट पर 172 रन बना लिए थे. कप्तान विराट कोहली 82 और अजिंक्य रहाणे 51 रन बनाकर नाबाद थे.टेस्ट क्रिकेट यूं तो महान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे दिन की समाप्ति पर 175 रन की बढ़त, छह विकेट, और लगातार मुश्किल होती पिच के चलते ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट में काफी हद तक ड्राइविंग सीट पर आ गया है.