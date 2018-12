IND vs AUS, 2nd Test, Day 5: भारत का छठा विकेट गिरा, हनुमा विहारी 28 रन बनाकर आउट

Lyon and Hazlewood strike in the final session of day four to put Australia in a strong position to level the series in Perth. India are 112/5 at stumps, needing 175 runs on the final day to claim victory.#AUSvIND scorecard https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/edmRkR9Mqr — ICC (@ICC) December 17, 2018

An intriguing first session. That will be Lunch on Day 4. Australia are 190/4, lead by 233 runs

Kohli goes! Lyon gets the big man!



The Indian captain is caught at slips for a 40-ball 17, and India are 48/3.



Can India still win this Test?

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/3kHsTUf0b7 — ICC (@ICC) December 17, 2018

India have lost Rahul and Pujara early in their chase of 287, with Starc and Hazlewood taking one wicket each.



They go to tea at 15/2. Can Kohli and Vijay pull them out of trouble?

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/38Y7Hp7jWC — ICC (@ICC) December 17, 2018

6 wickets for Shami. His career best figures. 3 for Bumrah and 1 for Ishant. Australia 243. India require 287 to win

Six-wicket haul and career-best figures for Mohammed Shami!



He adds the scalp of Lyon to his list to trigger Australia's collapse after lunch. He has 6/41 for now – his best figures.



Australia 207/9, a lead of 250.

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/iyo0AyIT2c — ICC (@ICC) December 17, 2018

Khawaja notches up a half-century, off 156 balls, and Australia extend their lead to 200.



It's been slow but steady progress for the home side on the fourth morning.

https://t.co/viG01Bpvlcpic.twitter.com/a9fiWBZeen — ICC (@ICC) December 17, 2018

Day 4

Harris and Shaun Marsh depart.



Harris and Shaun Marsh depart.
Australia 64/2, lead by 107 runs

Australia win the toss and bat first. Umesh in for Ashwin, Vihari in for Rohit

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के आखिरी और निर्णायक दिन का खेल शुरू हो गया है. भारत को यहां से जीत के लिए बहुत ही लंबा सफर तय करना है. टीम इंडिया पर हार का संकट मंडरा रहा है.कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है. करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या भारत किसी तरह संभावित दिखाई पड़ रही हार को टाल पाएगा.चौथे दिन के खेल की समाप्ति पर भारत ने जीत के लिए मिले 287 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 112 रन बना लिए थे. हनुमा विहारी 24 और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर पिच पर जमे थे अब इन बल्लेबाजों के सामने पहला सवाल यही है कि क्या ये दोनों और इनके बाद आने वाले पुछल्ले भारत की हार टाल पाएंगे.भारत और ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के बीच पर्थ (Perth Stadium, Perth) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) में भारत पर हार का खतरा मंडरा गया है. चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 112 रन बनाकर संघर्ष कर कर रहा है. हनुमा विहारी 24 और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर पिच पर जमे हुए हैं. सोमवार को मैच के आखिरी दिन भारत को जीतने और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के लिए 175 रन बनाने हैं, जबकि पांच विकेट उसके हाथ में है. दूसरी पारी में नॉथन लॉयन और हेडलवुड ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 243 रन पर उम्मीदों से काफी पहले खत्म हो गई. इसके लिए मोहम्मद शमी जिम्मेदार रहे, जिन्होंने मेजबान बल्लेबाजों पर कहर ढाते हुए 6 विकेट चटकाए. कुल मिलाकर भारत गहरे संकट में है और विशेषज्ञ बल्लेबाजों की आखिरी जोड़ी मैदान पर है. और यहां से कोई बड़ा चमत्कार ही भारत को जीत से नवाज सकता है.इससे पहले मोहम्मद शमी (56 पर 6) की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मेजबान टीम को उसकी दूसरी पारी में 243 रनों पर समेट दिया. इस तरह उसे पहली पारी के 43 रन मिलाकर कुल 286 रन की बढ़त मिल गई है. मतलब भारत को दूसरा टेस्ट जीतने और सीरीज में 2-0 से आगे निकलने के लिए 287 रन बनाने होंगे. चौथे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा. और इस दौरान भारत एक भी विकेट नहीं चटका सका. लेकिन दूसरे सेशन में मोहम्मद शमी बुरी तरह कहर बनकर कंगारू बल्लेबाजों पर टूटे. और इस दौरान गिरने वाले छह में चार विकेट उनके, तो दो विकेट जसप्रीत बुमराह के खाते में गए. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने 72 और कप्तान टिम पैनी ने 37 रन की उपयोगी पारी खेली.भारत ने चायकाल के बाद 2 विकेट पर 15 रन से आगे खेलना शुरू किया. और कप्तान विराट कोहली (17) और मुरली विजय (20) ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनरों से लोहा लेते हुए शुरुआती झटकों से उबारने की प्रक्रिया पर ध्यानकेंद्रित किया. बहुत हद तक ये दोनों कामयाब भी रहे. इन दोनों ने कुछ बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए बीच-बीच में अच्छी बाउंड्रियां बटोरीं, तो तीखी आउट स्विंग और बाउंसर के खिलाफ अच्छे लेफ्ट और डकिंग का प्रदर्शन भी किया.लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर नॉथन लॉयन ने दोनों को ही अपने जाल में फंसा ही लिया. भारतीय पारी के 20वें और और लॉयन के चौथे ओवर की पहली गेंद पर भारतीय शेर विराट कोहली उस्मान ख्वाजा को कैच दे बैठे, तो करीब दो ओवर बाद ही जम चुके मुरली विजय भी ड्राइव करने की कोशिश में लॉयन की गेंद को बैट और पैड के बीच से 'डंडी' पर खा गए! उनके बाद अजिंक्य रहाणे (30) ने पहली पारी की तरह ही बेफिक्री भरा अंदाज दिखाया. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए विहारी के साथ 43 रन जोड़कर एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद जगाई, लेकिन यह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई.वास्तव में केएल राहुल (0) को इस पारी में पिछले सभी 'पाप' धोने का मौका मिला था. पर्थ की दूसरी पारी में केएल राहुल एक बेहतरीन पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर में फिर से जान डाल सकते थे, लेकिन इस बार मिशेल स्टॉर्क ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं. कॉन्फिडेंस राहुल का एकदम धरातल पर! न अपने ऑफ स्टंप का ही पता और न ही गेंद को पढ़ पा रहे हैं! अगले टेस्ट मैचों में भगवान ही मालिक है. बहरहाल, भारत की खराब ओपनिंग में तब कोढ़ में खाज जैसे हालात हो गए, जब इन-फॉर्म बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा (4) को हेजलवुड ने विकेट के पीछे लपकवा दिया. इसके बाद चायकाल तक मुरली विजय और कप्तान विराट ने और कोई झटका नहीं लगने दिया.कंगारू पारी के नौ विकेट गिरने के बाद मिशेल स्टॉर्क (14) और हेजलवुड (17) ने मिलकर भारतीयों को खूब छकाया. दोनों ने कुछ अच्छी बाउंड्रियां बटोरकर कप्तान विराट कोहली की हताशा और बढ़ा दी. आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने हेजलवुड की गिल्लियां बिखेर कप्तान की अपनी टेंशन को खत्म कर दी, लेकिन इन दोनों ने दसवें विकेट के लिए 36 रन की बहुमूल्य साझेदारी करके अपनी टीम को मनोवैज्ञानिक फायदा दिलाने के साथ ही बढ़त को भी कुल 286 रनों तक पहुंचा दिया.पता नहीं मोहम्मद शमी ने लंच में क्या खाया, लेकिन दूसरे सेशन के पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट का सूखा खत्म करते हुए भारत की मैच में वापसी करा दी. वह भी लगातार दो गेंदों पर दो विकेट! पहले विकेट पर जम चुके कप्तान टिम पैनी (37) शमी की बाउंसर से हिलकर रह गए. उन्हें पता नहीं चला कि कि गेंद कब उठी, कब बल्लेे को चूमा और कब स्लिप में विराट कोहली के हाथों में चली गई.नए बल्लेबाज थे रविवार के रिटायर्डहर्ट बल्लेबाज एरॉन फिंच. तरोताजा होकर उतरे थे, लेकिन भरोसा डगमगाया हुआ था. बस एक ही गेंद खेलने आए थे. शमी को की गेंद पर विकेट के पीछे पंत के हाथों लपके गए. शमी मानो कंगारुओं के लिए शामत बन गए. और इसी के साथ हो गई मैच में भारत की वापसी. इस वापसी को शमी ने और शानदार तब बना दिया, जब भारत के लिए मुसीबत बन गए उस्मान ख्वाजा (72) को उन्होंने पंत के हाथों लपकवाकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका देने के साथ ही अअपना पांचवां विकेट लिया. करीब चार ओवर बाद ही शमी के खाते में उनका छठा विकेट आया, जब नॉथन लॉयन (5) की गेंद पर जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश में विहारी के हाथों लपके गए.इसे मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा पिच पर दस मिनट के लिए इस्तेमाल किया गया हेवी रोलर रहा हो, या कुछ और कारण, भारतीय गेंदबाज शुरुआती घंटे में असरहीन दिखाई पड़े. पिच में रविवार को दिखाई पड़ रहा असमान उछाल भी नदारद रहा, तो भारतीय सीमरों ने गेंद का टप्पा या लंबाई इतनी आगे नहीं रखी, जितनी रखनी चाहिए थी. इस शुरुआती घंटे में उस्मान ख्वाजा और टिम पैनी को बैकफुट पर अच्छी खासी खुराक मिली! इसने इन मनपसंद एरिया में खेलने का तो मौका दिया ही, निगाहें दुरुस्त करने के साथ ही आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊंचा किया. नतीजा यह रहा कि ख्वाजा और पैनी ने लंगर डाल दिया. ख्वाजा ने अर्धशतक पूरा किया, तो ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त को भी दो सौ के पार पहुंचा दिया.यह सही है कि चौथे दिन सुबह के सेशन में गेंद ने पैनी और ख्वाजा के बल्ले के बाहरी और अंदरूनी किनारों की ज्यादा परीक्षा नहीं ली, लेकिन इन्हें भी श्रेय देना होगा कि दोनों बल्लेबाजों ने संतुलित रवैये और जोखिम का परिचय दिया. दोनों ही बल्लेबाजों ने लंच तक पांचवें विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी कर भारतीय कप्तान विराट कोहली की हताशा को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके थे. और इस हताशा को साफ तौर पर देखा गया. वहीं इस साझेदारी ने गेंदबाजों के मनोबल को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया.तीसरे दिन की बात करें, तो रविवार के खेल की समाप्ति पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 132 रन बनाए थे. और पहली पारी के 43 रन को मिलाकर उसकी कुल बढ़त 175 रन की थी.पर्थ में भारत के सामने इतिहास रचने का मौका था. मौका था, लेकिन अब यह कई गुना चुनौतीपूर्ण बन गया है...जरूरत के समय एक बार फिर दिग्गज बल्लेबाजों में कोई भी विकेट पर टिकने का जज्बा नहीं दिखा सका. कुछ जमे, तो जमकर आउट हो गए. और अब यहां से तो आखिरी दिन सीरीज 1-1 से बराबर होती ही दिखाई पड़ रही है.