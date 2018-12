India vs Australia, 3rd Test Day 4 Live : ऑस्ट्रेलिया से तीसरा टेस्ट जीतने के लिए भारत को चाहिए सिर्फ दो विकेट

AUS vs IND, 3rd Test: जसप्रीत बुमराह ने पहली बार मैच में आठ विकेट चटकाए हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया (AUS vs IND, 3rd Test) के बीच तीसरा टेस्ट मैच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. आज पांचवे दिन(रविवार) को भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पर जीत के लिए सिर्फ दो विकेट की दरकार है.जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन और बाकी गेंदबाजों के उम्दा सहयोग से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के चौथे दिन की समाप्ति पर जीत के मुहाने पर खड़ी है. यहां से भारत को जीत हासिल करने के लिए सिर्फ दो विकेट लेने हैं, जबकि मेजबान टीम को हार टालने के लिए 140 रन बनाने हैं. भारत से जीत के लिए मिले 399 के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दिन के खेले की समाप्ति पर आठ विकेट पर 258 रन बना लिए हैं. पैट कमिंस 61 और नॉथन लॉयन 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के यहां तक पहुंचने में भी नंबर आठ पैट कमिंस के नाबाद 61 रन का बहुत ही अहम योगदान रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 106 रन पर घोषित कर दी थी. और गेंदबाजी में भी कमिंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह बल्लेबाजों को आउट किया.