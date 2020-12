India Vs Australia A: अभ्यास मैच में पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल ज़ीरो पर आउट, पुजारा ने अर्धशतक जमाया

India Vs Australia A के बीच खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच (Australia A vs India A, 1st Practice match) में भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ए के लिए ओपनिंग पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw ) और शुभमन गिल (Shumbhman Gill) ने की. टेस्ट सीरीज से पहले दोनों बल्लेबाजों के लिए खुद को साबित करने का यह सुनहरा मौका था. लेकिन दोनों भारत ए के ओपनरों की किस्मत ने साथ नहीं दिया और दोनों बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हुए. दोनों ओपनर्स बल्लेबाज के असफल होने से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. खासकर शॉ का असफल होना भारतीय टीम के लिए टेंशन लेकर आया है. पृथ्वी शॉ आईपीएल में भी फ्लॉप रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम को 17 दिसंबर को खेलना है. एडिलेड में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच डे-नाइट है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के न होने से पहले टेस्ट में ओपनर के लिए एडिलेड में पृथ्वी शॉ ही मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन अभ्यास मैच में फ्लॉप होने से भारतीय टीम मैनेजमेंट अब टेंशन में आ गई होगी. शॉ को अब तक 4 टेस्ट मैचों में करीब 56 की औसत से रन बनाए हैं.

Fifty for Pujara, 51* from 129 balls including 5 fours #CheteshwarPujara#AUSAvINDApic.twitter.com/xL2JvPDpps — Ajinkya Rahane Fanclub (@AjinkyaRahane13) December 6, 2020

Cheteshwar Pujara Complete his fifty in the first Practice match in Australia. No Surprise Because Proper Cheteshwar Pujara Innings. Difficult situation once Again Pujara standing at the middle. #INDAvsAUSApic.twitter.com/zw6lI0zhRz — CricketMAN2 (@man4_cricket) December 6, 2020

ऐसे हुए आउट

पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल तेज गेंदबाजी के सामने असहज नजर आए. शुभमन गिल दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही आउट हो गए, गिल भी अपना खाता नहीं खोल पाए. वहीं, पृथ्वी शॉ को गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने विकेटकीपर टीम पेन के द्वारा कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. शुभमन गिल को माइकल नेसर (Michael Neser) ने स्लिप में कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. इन दो बल्लेबाजों के अलावा हनुमा बिहारी 15 रन बनाकर आउट हुए.

Shubman Gill

Prithvi Shaw



The Aus A side had the perfect start against the Indians in Sydney



WATCH LIVE: https://t.co/bz6aBDzoh4#AUSAvINDpic.twitter.com/rTV7RDIXIg — cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2020

Fifty for Pujara, the rock continues to score runs in Australia - 51* from 129 balls including 5 fours when both the openers went for duck. #AUSAvINDA — Johns. (@CricCrazyJohns) December 6, 2020

रहाणे और पुजारा ने पारी संभाली

अभ्यास मैच में पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अर्धशतक जमाकर साबित कर दिया कि टेस्ट सीरीज में वो काफी अहम होने वाले हैं. अपनी पारी में पुजारा ने 140 गेंद का सामना किया है. पुजारा 54 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कप्तानी कर रहे रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी पुजारा का अच्छा साथ दिया है. दोनों जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रहाणे भी 35 रन से ज्यादा का स्कोर अबतक बना चुके हैं. दोनों के बीच ये खबर लिखे जाने तक 70 रन से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है.

