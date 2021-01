AUS Vs IND: ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम पर पैसों की बरसात, BCCI ने दिया 5 करोड़ बोनस

AUS Vs IND: ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद ऋषभ पंत बोले- आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सपना देखता था

Just a remarkable win...To go to Australia and win a test series in this way ..will be remembered in the history of indian cricket forever ..Bcci announces a 5 cr bonus for the team ..The value of this win is beyond any number ..well done to every member of the touring party..