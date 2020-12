Aus vs Ind 3rd T20I: आउट होने पर पवेलियन नहीं गए मैथ्यू वेड, कोहली के DRS को अंपायर ने नकारा..देखें Video

Aus vs Ind: तीसरे टी-20 में भारत को ऑस्ट्रेलिया (Aus vs Ind 3rd T20I) ने 12 रनों से हराकर सीरीज का समापन किया. 3 टी-20 मैचों की सीरीज भारतीय टीम 2-1 से जीतने में सफल रही. तीसरे टी-20 में शानदार गेंदबाजी करने वाले मिशेल स्वेपसन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो वहीं हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजे गए. मिशेल स्वेपसन ने तीसरे टी-20 में 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में खास भूमिका निभाई. भारतीय टीम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के क्लीन स्वीप करने में सफल नहीं रही लेकिन टी-20 सीरीज जीतकर शानदार परफॉर्मेंस किया. तीसरे टी-20 में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 85 रन की शानदार पारी खेली. अपनी बल्लेबाजी से कोहली ने फैन्स का दिल जीता ही बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान अंपायर के साथ बहस करते हुए भी देखे गए.

The referral against Wade raises an interesting question. If the big screen shows the replay within the time allotted for the referral, can you disallow the referral? In this case we need to see the timer but the question is valid — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 8, 2020

दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियाई पारी के 11वें ओवर में नटराजन की गेंद पर मैथ्यू वेड चकमा खा गए और गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद गेंदबाज और विकेटकीपर ने आउट की अपील की जिसे अंपायर ने नकार दिया. उस समय भारतीय कप्तान कोहली लॉग ऑऩ पर फील्डिंग कर रहे थे. ऐसे में कोहली ने लॉग ऑऩ बाउंड्री की तरफ खड़े रहकर ही विकेटकीपर और गेंदबाज से रिव्यू लें या फिर न लें इसपर इशारों-इशारों में बात कर रहे थे. इसी दौरान कोहली मैदान पर लगे स्क्रीन की तरफ देखते हैं जहां पिछली गेंद का रिप्ले चल रहा था. रिप्ले देखने के तुरंत बाद कोहली ने रिव्यू लेने की मांग की.

Null and Void DRS - Correct Decision!

VK and KL were late to take DRS. Also, #Wade was LBW #AUSAvINDA#AUSvINDpic.twitter.com/gjfGgKd6aY — WikiLeaks ιη∂ια 2.0 (@Satyan_beshi) December 8, 2020

इसके बाद वेड बल्लेबाजी के लिए तैयार थे तभी विकेटकीपर केएल राहुल ने उन्हें कहा कि रिव्यू लिया जा चुका है. जिसपर वेड थोड़ा नाखुश दिखे और वो स्क्वायर लेग अंपायर से इस बात का विरोध करने लगे कि रिव्यू को टीवी रिप्ले देखने के बाद लिया गया है. ऐसे में अंपायरों ने भी कोहली के रिव्यू लेने वाले फैसले को नकार किया. अंपायर के ऐसा करने पर कोहली उनके पास गए और कुछ देर के लिए बहस करने लगे. ऐसे में अंपायरों ने कोहली को कहा कि यह अमान्य है, क्योंकि यह रिव्यू उस समय लिया गया जब टीवी पर गेंद का रिप्ले लिया जा चुका है. ऐसे में यह रिव्यू मान्य नहीं माना जाएगा.

India and Virat Kohli taken took a review but the Third umpire replied that he was late to take the review. It would've been OUT clearly, here unlucky India and T Natarajan and Virat Kohli.!! pic.twitter.com/4PxFvpoWsA — CricketMAN2 (@man4_cricket) December 8, 2020

कोहली और अंपायर के बीच कुछ देर बात हुई और आखिर में भारतीय कप्तान को अंपायर के फैसले को मानना पड़ा. बता दें कि टीवी रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि नटराजन की गेंद पर वेड एल्बी डब्यू आउट थे. लेकिन कोहली ने रिव्यू उस समय लिया जब मैदान पर लगे स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया जा चुका था.सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर लोगों ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया.

