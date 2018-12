जसप्रीत बुमराह ने डाली ऐसी चौंकाने वाली तेज यॉर्कर, बल्लेबाज रह गया हक्का-बक्का... देखें Video

टीम इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अपने बॉलिंग से हर किसी को हैरान की स्थिति में डालने के लिए मजबूर कर देते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 6 दिसंबर से हो जाएगी. भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच से पहले चार दिवसीय वार्मअम मैच खेला. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन (Cricket Australia XI) के खिलाफ हुए प्रैक्टिस मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक चौंकाने वाली गेंद डाली. गेंदबाजी के लिए आखिरी दिन यानी चौथे दिन आए जसप्रीत बुमराह ने अपने यॉर्कर गेंद से एक ऐसा नमूना दिया कि आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक्सन कोलमैन (Jackson Coleman) भी हक्के-बक्के रह गए.

Jasprit Bumrah cleans up the final CA XI wicket. All out for 544, a lead of 183.