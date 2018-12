ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व बल्‍लेबाज माइकल हसी (Michael Hussey)का मानना है कि भारतीय टीम (India vs Australia)को बॉक्सिंग डे (Boxing Day Test)पर शुरू होने जा रहे तीसरे टेस्‍ट में हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को प्‍लेइंग XI में स्‍थान देना चाहिए. गौरतलब है कि दो टेस्‍ट के बाद भारत और ऑस्‍ट्रेलिया, दोनों इस समय 1-1 की बराबरी पर हैं. भारतीय टीम ने एडिलेड में पहला टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी, लेकिन ऑस्‍ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए पर्थ का दूसरा टेस्‍ट जीतकर मामला बराबर कर दिया. हसी ने कहा कि मेलबर्न में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए परिस्थितियां पर्थ की तुलना में काफी अलग होंगी और भारत को अपने आक्रमण में संतुलन लाने के लिए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को अंतिम एकादश में शामिल करने पर विचार करना चाहिए.

