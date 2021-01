AUS vs IND: नाथन लियोन ने रोहित शर्मा को जाल में फंसाकर ऐसे किया out- देखें Video

IPL 2021 Auction: यह गुणा-भाग इस आईपीएल में रहेगा आकर्षण, "इतना ही" बजट है खरीद के लिए टीमों के पास

दरअसल रोहित ने उनके खिलाफ आक्रमक रूख अख्तियार किया था. यही कारण रहा कि हिट मैन लियोन की हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचने की कोशिश करने लगे. भारतीय पारी के 20वें ओवर की 5वीं गेंद को लियोन ने रोहित को ललचाया और फ्लाइट गेंद की, फ्लाइट गेंद मिलता देख रोहित ने कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कोशिश में आगे बढ़े और हवा में शॉट खेल दिया. गेंद उनके बल्ले पर अच्छे से नहीं आई और गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में उछल गई, लॉन्ग-ऑन पर खड़े मिशेल स्टार्क ने शानदार कैच लपककर हिट मैन को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. रोहित के इस तरह से आउट होने पर भारतीय पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर भी भड़के हुए नजर आए और हिट मैन को कमेंट्री के दौरान खराब शॉट खेलने को लेकर आलोचना की.

AUS vs IND: रोहित शर्मा के खराब शॉट खेलकर आउट होने पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले- क्यों किया ऐसा..'

दूसरे दिन के खेल के बाद रोहित ने इस बारे में मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें आउट होने का कोई पछतावा नहीं है. रोहित ने कहा कि लियोन पर दबाव डालने के लिए यही मेरी रणनीति थी. मैं गेंद को उस तरह से नहीं कनैक्ट कर पाया जैसे मैं करना चाहता था. यह दुर्भाग्यपूर्ण था. लेकिन मुझे इस तरह से आउट होने का कोई पछतावा नहीं है. बता दें कि गावस्कर ने कहा कि रोहित एक सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें खराब शॉट नहीं खेलना चाहिए, जब उन्हें पता है कि टीम के सामने 369 रन का स्कोर है. रोहित को गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेलनी चाहिए थे.

Nathan Lyon's 397th Test wicket seemed to come out of nowhere and the Aussies were pumped! #OhWhatAFeeling#AUSvIND | @Toyota_Auspic.twitter.com/rIhl4ZjbTu