Aus vs Ind: रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट के लिए शुरू की तैयारी, BCCI ने कहा- 'इंजन स्टार्ट हुआ है'

Aus vs Ind: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 14 दिन के क्वारंटीन को खत्म करने के बाद मेलबर्न में टीम के साथ जुड़ गए हैं. बीसीसीआई (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया था जब रोहित टीम के खिलाड़ियों से मिल रहे थे. टीम के साथ जुड़ने के साथ ही हिट मैन ने सिडनी टेस्ट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर रोहित की तस्वीर शेयर की है जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर रोहित की इस तस्वीर को खूब पसंद किया जा रहा है. बीसीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है, " इंजन अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी एक झलक है आगे क्या होता है." ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा.

The engine is just getting started and here is a quick glimpse of what lies ahead. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/3UdwpQO7KY