India vs Australia: तीसरे टेस्ट में केएल राहुल और मुरली विजय की छुट्टी, इन खिलाड़ियों को दिया मौका, देखें Playing XI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मेलबर्न टेस्ट (Melbourne Test) के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मुरली विजय (Murli Vijay) और केएल राहुल (KL Rahul) को बाहर कर दिया है. चोट से उभरने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने वापसी की है. मेलबर्न में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) टेस्ट में डेब्यू करने जा रहे हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) ने ओपनिंग जोड़ी को बाहर करके बड़ा दांव खेला है. पिछले दो टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद कप्तान विराट कोहली और बोर्ड ने ये फैसला लिया. BCCI ने सुबह 5 बजे ट्वीट कर प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है.

India name Playing XI for 3rd Test: Virat Kohli (C), Ajinkya Rahane (VC), Mayank Agarwal, Hanuma Vihari, Cheteshwar Pujara, Rohit Sharma, Rishabh Pant (WK), Ravindra Jadeja, Mohammed Shami, Ishant Sharma, Jasprit Bumrah #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/DImj8BVTj5