India vs Australia: डे-नाइट टेस्ट से पहले Virat Kohli ने बल्लेबाजी का जमकर किया अभ्यास ..देखें Video

Ind vs Aus:टीम इंडिया का यह फनी ड्रिल सेशन आपके चेहरे पर पक्का मुस्कान ले आएगा, VIDEO

Fun drill anyone? Sample that to get your batteriescharged before a solid net session #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/DyqKK66qOa

इसमें खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मजाकिया कुश्ती करते दिखे तो वहीं दूसरे सेशल में खिलाड़ी 'रुमाल चोरी' गेम के तहत ट्रेनिंग करते दिखे. ट्रेनिंग सेशल की खास बात ये भी रही कि खिलाड़ियों ने इस फन ड्रीन ट्रेनिंग को पूरे मजे लेकर पूरा किया, वीडियो में भारतीय कप्तान कोहली (Kohli) दूसरे खिलाड़ियों के साथ मस्ती भी करते दिखे हैं. बता दें कि एडिलेड में खेला जाने वाले पहला टेस्ट मैच डे- नाइट होगा.

विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय टीम डे-नाइट टेस्ट मैच (Day Night Test Match) खेलने मैदान पर उतरेगी. इससे पहले पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गॉर्डन में डे-नाइट टेस्ट मैच खेली थी और जीत हासिल करने में सफल रही थी.

भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का जमकर किया अभ्यास

फन ड्रील ट्रेनिंग के अलावा भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने नेट पर खूब पसीना बहाया है. भारतीय टीम के पास डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है, जिसके तहत कोहली, रहाणे और पुजारा ने नेट पर जमकर बल्लेबाजी की. पिंक बॉल के खिलाफ हनुमा विहारी और ऋषभ पंत ने शतक जमाया है. दोनों ने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शतक जमाने का कमाल किया था. वहीं, एडिलेड टेस्ट मैच में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज किस तरह से पिंक बॉल का सामना करता है.

The grind never stops #TeamIndia sweat it out in the nets ahead of the 1st Test against Australia beginning December 17 #AUSvINDpic.twitter.com/qcyB0EokpZ