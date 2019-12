India vs Bangladesh, 2nd Test: व‍िराट कोहली की टीम इंड‍िया (Team India) के प्‍लेयर्स के बीच गजब की 'ट्यून‍िंग' है. मैदान पर तनाव के क्षणों के बीच भले ही उनमें कुछ गरमागरमी की स्‍थ‍ित‍ि आती हो, लेक‍िन मैच के बाद हर कोई एक-दूसरे की कंपनी एन्‍जॉय करता है. जरूरत पड़ने पर ये एक-दूसरे की टांग खींचने से भी पीछे नहीं रहते. दूसरे शब्‍दों में कहें तो मैदान से बाहर आते ही सीन‍ियर-जून‍ियर की बात काफी हद तक खत्‍म हो जाती है. भारत और बांग्‍लादेश के बीच ईंडन गार्डंस पर हुए प‍िंक बॉल टेस्‍ट में टीम इंड‍िया की जीत के बाद रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) ने जब तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) और उमेश यादव (Umesh Yadav) से बातचीत की तो शॉर्टर फॉर्मेट की भारतीय टीम के सदस्‍य युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) भी 'चुहल' करने से नहीं चूके (Yuzvendra Chahal Praises "Young" Rohit Sharma). रोहित शर्मा बेशक भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी हों लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो वह युजवेंद्र चहल से पीछे हैं और इसलिए इस लेग स्पिनर ने रोहित को 'युवा' बताया है.

भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो के जवाब में चहल ने ट्वीट किया, "नए एंकर रोहित शर्मा ने अच्छा काम किया. इस काम को जारी रखो युवा." गौरतलब है क‍ि भारत ने अपने पहले प‍िंक बॉल टेस्‍ट में बांग्लादेश को एक पारी 46 रन से मात दी थी. मैच के बाद रोहित ने उमेश यादव और ईशांत शर्मा का इंटरव्यू किया था. ईशांत और उमेश, दोनों के ल‍िए ही डे-नाइट टेस्‍ट यादगार रहा था. ईशांत ने इस मैच की पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 व‍िकेट हास‍िल क‍िए थे. उमेश यादव भी प्रदर्शन में ईशांत से ज्‍यादा पीछे नहीं रहे. उमेश ने पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में पांच व‍िकेट हास‍िल क‍िए थे.

Good job by New anchor Rohitaa Sharamaaaa @ImRo45 keep it up youngster @BCCIhttps://t.co/egl4A4h512