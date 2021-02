IND vs ENG 2nd Test Day 1: शुबमन गिल बिना रन बनाए आउट, भारत को लगा पहला झटका

IND vs ENG 2nd Test Day 1: भारत की शुरूआत काफी खराब रही है. भारत के ओपनर युवा शुबमन गिल बिना रन बनाए आउट हो गए हैं. टेस्ट मैच के दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को गिल के रूप में पहला झटका लगा है. ऑली स्टोन ने उन्हें एल्बी डब्लू आउट किया. बता दें कि भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में अक्षर पटेल को मौका मिला है. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच (India vs England 2nd Test) चेन्नई में खेला जा है. 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड 1-0 की बढ़त के साथ आगे है. भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 227 रनों से हराया था. कोरोना वायरस काल में पहली बार होगा जब स्टेडियम में दर्शक मैच देखने पहुंचे हैं. लगभग एक साल के बाद भारत में फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाकर लाइव देख पा रहे हैं. चेन्नई एमए चिदंबरम में मैच को देखने के लिए 15 हजार दर्शकों को आने की इजाजत मिली है. भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मौका मिली है. अक्षर पटेल को (Axar Patel) टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं. चोट की वजह से पटेल पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे.

भारतीय प्लेइंग इलेवन में 3 बदलाव हैं. मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है.जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया गया है. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है.

Hello and welcome to The Chepauk for the 2nd Test.



Here's a look at the canvas for the game.



Thoughts?@Paytm#INDvENGpic.twitter.com/36NK1mvJ9d — BCCI (@BCCI) February 13, 2021

Dear #TeamIndia fans we've missed you and we are now all set to welcome back crowds to cricket for the second Test.



Can't wait to have you roaring at The Chepauk tomorrow @Paytm#INDvENGpic.twitter.com/7q4S1hPXrB — BCCI (@BCCI) February 12, 2021

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, डैनियल लॉरेंस, जो रूट (c), बेन स्टोक्स, ओली पोप, बेन फॉक्स (w), मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक नीच, ऑली स्टोन

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), एक्सर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज

