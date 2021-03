Ind vs Eng 4Th Test, Day 1: इंग्लैंड की पहली पारी शुरू, क्राउली और सिबली क्रीज पर

LIVE SCOREBOARD

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. जहां तक दोनों टीमों की इलेवन की बात है, तो भारत ने जसप्रीत बुमराह की जगह सिराज के रूप में सिर्फ एक बदलाव किया है. बुमराह ने पहले ही चौथे टेस्ट से निजी कारणों से नाम वापस ले लिया था. सवाल बस यही था कि भारत इलेवन में सिराज को खिलाएगा या उमेश यादव को. और टॉस के बाद इस चर्चा पर भी सिराज का नाम सामने आते ही विराम लग गया. वहीं, इग्लैंड टीम ने अपनी जारी रोटेशन पॉलिसी के तहत इलेवन में दो बदलाव किए हैं. स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह लॉरेंस और जोफ्रा आर्चर की जगह बेस चौथे टेस्ट में इंग्लिश टीम को सेवाएं देंगे. चौथे टेस्ट के लिए दोनों देशों की इलेवन इस प्रकार हैं:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज

इंग्लैंड: जो. रूट (कप्तान), डोमिनिक सिबली, जैक क्राउली, जॉनी बैर्यस्टो, बेन स्टोक्स, ओली पोप, बेन फोक्स (विकेटकीपर), डेनियल लॉरेंस, डोमिनिक बेस, जैस लीच और जेम्स एंडरसन



Toss Update: England have won the toss & elected to bat against #TeamIndia in the 4⃣th @Paytm #INDvENG Test in Ahmedabad. Follow the match https://t.co/9KnAXjaKfb pic.twitter.com/lgKchd6v3i

मैच से पहले ही पिच को लेकर काफी चर्चा हो रही है और दोनों ही देशों सहित बाकी दुनिया के रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों ने पिच को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं. बता दें कि भारत को विश्व चैंपियनशिप के के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए ड्रॉ पर खेलना होगा.

Team News:



1⃣ change in #TeamIndia as Mohammed Siraj named in the playing XI.



2⃣ changes for England as Dan Lawrence & Dom Bess picked in the team. @Paytm#INDvENG



Follow the match https://t.co/9KnAXjaKfbpic.twitter.com/QvrhCgERhz