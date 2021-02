Ind vs Eng: अक्षर पटेल की रहस्यमयी गेंद पर फंसे बेयरस्टो, आउट होने के बाद किया ऐसा..देखें Video

IND vs ENG: कुछ ऐसे राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन..देखें Video

खासकर जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो को एल्बी डब्लू आउट किया वो यकीनन चौंकाने वाला रहा. बेयरस्टो को यकीन ही नही हुआ कि पटेल ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर बोल्ड कर दिया है. बोल्ड होने के बाद बेयरस्टो ने डीआरएल लेने का फैसला किया. लेकिन थर्ड अंपायर ने टीवी रिप्ले देखने के बाद बेयरस्टो को आउट करार दे दिया.

अक्षर पटेल और अश्विन ने मिलकर 9 विकेट लिए, पिंक बॉल टेस्ट मैच के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पिनरों ने मिलकर एक पारी में 9 विकेट लेने में सफल रहे हों. स्पिनर अक्षर पटेल ने 32 साल बाद एक खास कारनामा भी कर दिखाया. ऐसा 32 साल के बाद हुआ जब भारतीय गेंदबाज ने अपने करियर के शुरूआती दो टेस्ट मैचों में लगातार 5 विकेट हॉल करने में सफलता पाई.

2⃣.---! @akshar2026 was on a roll with the ball and ran through the England batting line-up on Day 1 of the third @Paytm#INDvENG Test. #TeamIndia#PinkBallTest



Watch his sensational bowling display https://t.co/xyqLVL3uAypic.twitter.com/9SvwMFDOPb