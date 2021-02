IND vs ENG: एंडरसन ने खतरनाक गेंद पर एक ही ओवर में गिल-रहाणे को किया बोल्ड..वायरल हुआ Video

IND vs ENG: विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर तोड़ा महान दिग्गज क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड

Rahane castled by another Anderson beauty. Reverse swing bowling at its best!! #INDvENG pic.twitter.com/G22M26Sm4e

My issue with Rahane the captain is Rahane the batsman.

After that 100 in Melbourne his scores are - 27*, 22, 4, 37, 24, 1 & 0. After a 100, class players carry their form & carry the burden of players out of form. #INDvENG