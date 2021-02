IND v ENG: ऋषभ पंत के मस्तीखोर अंदाज ने जीता सबका दिल, 'मेरा नाम है वॉशिंगटन, मुझे जाना है DC’..देखें Video

IPL 2021 Auction में अर्जुन तेंदुलकर समेत 1,097 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी डिटेल्स

जैसे ही इंग्लिश बल्लेबाज सिबली ने गेंद को डिफेंड किया वैसे ही पंत ने विकेट के पीछे से गाना गाया और कहा, 'मेरा नाम है वॉशिंगटन, मुझे जाना है DC'. पंत के ऐसा कहना स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बीसीसीआई ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पंत अपने ही अंदाज में गेंदबाज को सलाह और तारीफ करते दिख रहे हैं. पहले दिन पंत विकेट के पीछे पूरी जोश में दिखाई दिए. हर गेंद के बाद पंत कुछ न कुछ कहते नजर आए जिसने मैच के पहले दिन फैन्स को झूमने पर मजबूर किया.

A peppy Pant behind the stumps



Live wire with the bat and a bundle of energy behind the stumps, @RishabhPant17 was in his elements on Day 1.



https://t.co/XiuYwfHRYi#INDvENG@Paytmpic.twitter.com/opZJzP9bx7