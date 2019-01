ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्‍ट और वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया अब न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) में केन विलियमसन ( Kane Williamson) की टीम से दो-दो हाथ करने को तैयार है. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला (1st ODI बुधवार को नेपियर (McLean Park, Napier) में खेला जाएगा. ऑस्‍ट्रेलिया में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इस सीरीज में भी टीम इंडिया को जीत का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन दुनिया की नंबर तीन टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले को हल्‍के में लेने की भूल टीम इंडिया नहीं करेगी. वर्ल्‍डकप की तैयारियों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने वाली भारतीय टीम को अभी भी मध्यक्रम के सही संयोजन की तलाश है. ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के बावजूद भारत की मध्यक्रम की समस्या अभी सुलझ नहीं सकी है. भारतीय टीम के लिए शिखर धवन का फॉर्म, धोनी का बल्लेबाजी क्रम और हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में सही संतुलन तलाशना बड़ी समस्या है. मैच भारतीय समयानुसार सुबह सुबह 7.30 बजे शुरू होगा.

The two captains all smiles with the silverware ahead of the five match ODI series all set to commence tomorrow.#NZvINDpic.twitter.com/mywsdlt6AM