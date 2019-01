IND vs NZ 3rd ODI: सीरीज जीत पर टीम इंडिया की नजर, हार्दिक पंड्या को मिल सकता है खेलने का मौका

न्‍यूजीलैंड के दौरे में भारतीय टीम ने अब तक अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है. टीम ने दौरे के अपने दोनों वनडे मैच (India vs New Zealand) अब तक बेहद आसानी से जीते हैं. विराट कोहली की टीम सोमवार को होने वाले तीसरे वनडे (3rd ODI) मैच में सीरीज पर कब्‍जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी है और तीसरा मैच जीतते ही पांच वनडे की सीरीज में उसे 3-0 की अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी. भारतीय टीम कल के मैच में हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान दे सकती है. एक टीवी शो में महिलाओं के खिलाफ अनुचित टिप्‍पणी को लेकर हार्दिक हाल में मीडिया की सुर्खियों में रहे थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कप्‍तान कोहली के बोझ को कम करने के लिए उन्‍हें तीसरे वनडे मैच के बाद आराम दिया है. ऐसे में कोहली निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट और वनडे द्विपक्षीय सीरीज जीतने के बाद वह अपने अभियान का अंत जीत के साथ करें. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा.

India have been convincing yet again today to go 2 up in the series. The opening partnership was the key & bowlers did the rest. Most sides will have to find a way to score runs against @yuzi_chahal & @imkuldeep18 & not lose too many wickets in the middle overs. #NZvINDpic.twitter.com/OyJVq63h8d