रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्‍तानी में भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को जब यहां चौथे वनडे मैच (4th ODI)में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) उतरेगी तो उसकी नजर मेजबान टीम के 'पूर्ण सफाए' पर होगी. नियमित कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) को शेष दो वनडे के लिए आराम दिया गया है और उनकी गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा को कप्‍तानी सौंपी गई है. मैच में युवा शुभमन गिल (Shubman Gill)को डेब्‍यू का मौका मिल सकता है. दोहरे शतक जमाने में माहिर भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को वनडे के अपने ‘दोहरे शतक'को यादगार बनाना चाहेंगे. रोहित कल अपना 200वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. सेडन पार्क, हेमिल्‍टन की बल्लेबाजों की मददगार पिच पर न्यूजीलैंड के लिए फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा. भारत अगर 4-0 की बढत बनाता है तो किसी भी प्रारूप में 52 साल में न्यूजीलैंड में यह उसकी सबसे बड़ी जीत होगी. भारत ने पहली बार 1967 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था. सीरीज में पहले ही 3-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम के पास बाकी दो मैचों में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का सुनहरा मौका है. मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा.



Snapshots from #TeamIndia's training session ahead of the 4th ODI against New Zealand #NZvINDpic.twitter.com/KTmYgLwK5n