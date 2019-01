न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) में पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलने गई भारतीय टीम में युवा बल्‍लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) भी शामिल हैं. वर्ष 2018 में हुए अंडर19 वर्ल्‍डकप में पंजाब के शुभमन गिल न केवल टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी रहे थे बल्कि उन्‍होंने भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था. शुभमन को भारतीय क्रिकेट के लिहाज से भविष्‍य का खिलाड़ी माना जा रहा है. एक टीवी शो के दौरान महिलाओं के खिलाफ अनुचित टिप्‍पणी के कारण हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के निलंबन के बाद विजय शंकर और शुभमन गिल (Shubman Gill) को भारतीय टीम में स्‍थान मिला था. बताया जाता है कि जूनियर वर्ल्‍डकप के दौरान भारतीय टीम के कोच रहे राहुल द्रविड़ से सलाह लेने के बाद भी शुभमन को ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड दौर के लिए भारतीय टीम में स्‍थान दिया गया था.

ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी वनडे में हरफनमौला विजय शंकर ने डेब्‍यू किया था लेकिन शुभमन (Shubman Gill) को खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. यह देखना दिलचस्‍प होगा कि क्‍या उन्‍हें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान खेलने का मौका मिल पाएगा. वैसे, 23 जनवरी को होने वाले पहले वनडे मैच के पहले, प्रैक्टिस सेशन के दौरान शुभमन जमकर पसीना बहाते नजर आए. उन्‍हें बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास किया और इस दौरान बेहतरीन स्‍ट्रोक लगाए. शुभमन (Shubman Gill) की पहचान गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम करने वाले बल्‍लेबाज के रूप में है. विकेट पर सेट होने के बाद वे शानदार स्‍ट्रोक लगाते हैं. इस रणजी सीजन में पंजाब की ओर से खेलते हुए शुभमन ने रनों का अंबार लगाया है.

