India vs Sri Lanka 1st T20I Live Score: भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला

भारत और श्रीलंका के बीच यहां के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच (Ind vs Sl 1st T20) अब से कुछ ही देर बाद गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय टीम शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह की इलेवन में लंबे समय बाद वापसी हो रही है. दोनों ही खिलाड़ी चोटिल थे, लेकिन अब फिट होकर खेलने के लिए तैयार हैं. चलिए जल्द ही दोनों देशों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:

Captain @imVkohli has won the toss and elects to bowl first in the 1st @Paytm T20I against Sri Lanka.#INDvSLpic.twitter.com/V2a6ujWHrK