Will Rohit Sharma have India's highest score in all three formats someday? #INDvSL #record pic.twitter.com/7yP92BPVo4

Highest % of runs in boundaries in a T20I inns (30+ balls): 91.52 Rohit (108/118) TODAY 88.52 Stirling (54/61) v Can, 2012 88.31 Gayle (68/77) v SA, 2015 #IndvSL #RohitSharma pic.twitter.com/SR7dOmsCn7

Yuzvendra Chahal become first Indian bowler to take 4+ wickets thrice in T20 International...

Most sixes in an innings for INDIA:



16 - Rohit Sharma vs AUS, 2013 (ODI)

12 - Rohit Sharma vs SL, 2017 (ODI)

10 - MS Dhoni vs SL, 2005 (ODI)

10 - ROHIT SHARMA vs SL, TODAY (T20I)

9 - Rohit Sharma vs SL, 2014 (ODI)#INDvSL#RohitSharmapic.twitter.com/awY0B4fkAd