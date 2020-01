ND vs SL T20I Live Cricket Score: भारत-श्रीलंका सीरीज का पहला मैच बार‍िश की भेंट चढ़ गया था

India vs Sri Lanka 2nd T20I Live Score: पहले टी20 मैच के बार‍िश की भेंट चढ़ने के बाद भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों की नजर अब इंदौर में होने वाले दूसरे मैच (2nd T20I) पर ट‍िकी है. भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच अब से कुछ ही देर बाद इंदौर के होलकर स्‍टेड‍िमय में खेला जाएगा. गुवाहाटी में सभी को इंतजार था कि जसप्रीत बुमराह (Shikhar Dhawan) और शिखर धवन (Jasprit Bumrah) की वापसी देखने को मिलेगी लेकिन बारिश और गीली पिच ने इस इंतजार को इंदौर पहुंचा दिया. पहला मैच रद्द होने से बाकी के दोनों मैच अहम हो गए हैं. टीम इंड‍िया की कोश‍िश सीरीज के दोनों मैचों में जीत हास‍िल कर सीरीज अपने नाम करने की होगी. इंदौर के होलकर मैदान की बात करें तो इस मैदान पर अभी तक एक ही टी-20 मैच खेला गया जो इन दोनों टीमों के बीच ही 22 दिसंबर, 2017 को खेला गया था. इस मैच में भारत ने 88 रनों से जीत हासिल की थी. उस मैच में रोहित शर्मा ने शतक जमाया था और भारत को टी-20 के अपने सर्वोच्च स्कोर 260 रनों तक पहुंचा दिया था. रोह‍ित को इस सीरीज के ल‍िए सेलेक्‍टर्स ने आराम देने का फैसला क‍िया है. रोह‍ित की गैरमौजूदगी में भारतीय पारी की शुरुआत धवन और केएल राहुल की जोड़ी करेगी. मैच में फैंस कप्‍तान व‍िराट कोहली के बल्‍ले से भी बड़ी पारी देखने के ल‍िए बेताब होंगे.

वैसे भी इंदौर का व‍िकेट बल्लेबाजों की मददगार माना जाता है इस ल‍िहाज से इस मैच में भी खूब रन बनने और दर्शकों को चौकों-छक्‍कों की बार‍िश देखने को म‍िल सकती है. श्रीलंका की टीम के ज्‍यादातर प्‍लेयर्स को इंटरनेशनल क्र‍िकेट का ज्‍यादा अनुभव नहीं है, ऐसे में कप्‍तान लस‍िथ मल‍िंगा के सामने अपने बॉल‍िंग प्रदर्शन से टीम को जोरदार प्रदर्शन के ल‍िए प्रेर‍ित करने की कठ‍िन चुनौती होगी.

