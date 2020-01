India vs Sri Lanka 3rd T20I Live Score: 10 ओवर बाद भारत बिना नुकसान के 92 रन

India vs Sri Lanka, 3rd T20: भारत और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का न‍िर्णायक मुकाबले में श्रीलंका से न्योता पाकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है. उसके दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन क्रीज पर है.दोनों ने टीम इंडिया को आतिशी शुरुआत दी है.दोनों ने मिलकर बेहतरीन शुरुआत देते हुए पावर-प्ले मतलब शुरुआती छह ओवरों को दोनों हाथों से भुनाते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़ दिए.

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. वहीं इस आखिरी मुकाबले में भारत ने विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया है, जो अपने वनडे करियर का आगाज करेंगे.भारत पहले से ही सीरीज में 1-0 से आगे है. और इस मुकाबले पर करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजर है क्योंकि आज एक और जीत एक और सीरीज पर टीम विराट का नाम लिखवा देगी. वैसे थोड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले मैच के मुकाबले में भारत ने अपनी इलेवन में तीन बदलाव किए हैं.

संजू के बारे में आप जान ही चुके हैं. शिवम दुबे की जगह मनीष पांडे और कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को आखिरी टी20 के लिए भारतीय इलेवन में जगह दी गई है. चलिए दोनों टीमों पर झट से नजर दौड़ा लीजिए:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दूल ठाकुर, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल

