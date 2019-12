India vs West Indies 3rd T20I : भारत ने विंडीज को 67 रन से धोया, सीरीज 2-1 से जीती

India vs West Indies 3rd T20: भारत ने मेजबान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में मेहमान टीम को 67 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि मैच का परिणाम मैच की पहली पारी में लगभग तभी तय हो गया था, जब भारत ने मेजबानों को 241 रनों का टारगेट दिया, जो काफी मुश्किल था. इस लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत से लेकर मैच खत्म होने तक विंडीज कभी भी मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ा और मैच पूरी तरह से एकतरफा साबित हुआ. पावर-प्ले यानी शुरुआती छह ओवरों में 41 रन पर तीन विकेट गंवाकर ही विंडीज की पावर ही हत्थे से उखड़ गई. इसके बाद हेटमायर ने 41 रन जरूर बनाए, तो विंडीज कप्तान केरोन पोलार्ड ने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए 39 गेंदों पर 58 रन जरूर बनाए, लेकिन यह एक पहले से ही हारा हुआ प्रयास था. विंडीज के बल्लेबाज 240 रनों के भारी-भरकम बोझ से ऐसे दबे कि मुकाबले में फिर उठ ही नहीं सके. उसकी टीम कोटे के 20 ओवरों में 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी और मंजिल से मीलों दूर रह गई. भारत के लिए दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए. केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहे.

इससे पहले भारत ने आतिशी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए विंडीज के सामने मैच और सीरीज जीतने के लिए 241 रनों का बहुत ही मुश्किल लक्ष्य सामने रखा है. वास्तव में मैच का पहला हिस्सा टीम इंडिया की बल्लेबाजी का शो बन गया. पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 135 रन की शानदार शुरुआत दी. रोहित ने 34 गेंदों पर 71 रन बनाए, तो केएल राहुल ने 56 गेंदों पर 91 रन का योगदान दिया, लेकिन अपने अंदाज से सभी को चौंका कर रख दिया कप्तान विराट कोहली ने. कोहली ने छक्कों की मानों बारिश सी कर दी. कोहली सिर्फ 29 गेंदों पर 72 रन बनाकर नाबाद रहे. और यह उनके ही टच का ही असर रहा कि भारत कोटे के 20 ओवरों में 3 विकेट पर 240 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा.

इससे पहले विंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया है. और भारतीय इलेवन में दो बदलाव किए गए हैं. रवींद्र जडेजा की जगह मोहम्मद शमी, जबकि चहल की जगह कुलदीप यादव को इलेवन में जगह दी गई है. वहीं, विंडीज ने अपने पिछले मैच की इलेवन को बरकरार रखा है. करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी इस मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. पिछले दोनों ही मुकाबलों में बहुत ही शानदार क्रिकेट हुई है, जिसने सीरीज में बहुत ही ज्यादा रोमांच पैदा कर दिया है. चलिए दोनों देशों की इलेवन के बारे में जान लीजिए:

वेस्टइंडीज : केरन पोलार्ड (कप्तान), लेंडल सिमंस, एविन लुईस, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, निकोल पूरन (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, केरी पेरी, हेडन वॉल्श, शेल्डन कॉट्रेल और केसरिक विलियम्स

