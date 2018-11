India vs West Indies, Live Score 5th ODI: क्रिकेट लाइव स्कोर, भारत को लगा पहला झटका, धवन 6 रन बनाकर आउट

India vs West Indies. 5th ODI Live score Updates: भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे मैच लाइव स्कोर

भारत बनाम वेस्टइंडीज (India vs West Indies live update) के बीच वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबाला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम खेला जा रहा है. विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India) गुरुवार को यहां पांचवें वनडे मैच (Ind vs WI 5th ODI) में सीरीज जीत के इरादे से मैदान में उतरी है. विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया वनडे सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ आगे चल रही है. आज जहां सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर होगी, वहीं वेस्टइंडीज बराबरी करने के इरादे से उतरी है. अगर आज टीम इंडिया ने मैच जीता तो वो सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी लेकिन अगर हार मिली तो उसे वेस्टइंडीज के साथ खिताब बांटना पड़ेगा. वेस्टइंडीज ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया ने पहला मैच अपने नाम किया था तो वहीं वेस्टइंडीज ने दूसरा मैच टाई करा दिया और फिर तीसरे मैच में जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. चौथे मैच में भारत ने 224 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए बढ़त ले ली थी और आज का मुकाबला यह तय करेगा कि टीम इंडिया जीतती है या ट्रॉफी बांटती है. भारत बनाम वेस्टइंडीज का लाइव स्कोर नीचे पढ़ें....

India vs West Indies, 5th ODI Live Score: