India vs West Indies: वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ (India vs West Indies Series) होने वाली सीम‍ित ओवरों की सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है. बाएं हाथ के ओपनर श‍िखर धवन (Shikhar Dhawan)घुटने की चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनके र‍िप्‍लेसमेंट के तौर पर व‍िकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम में स्‍थान द‍िया गया है (Sanju Samson named as replacement for Shikhar Dhawan). धवन अभी बाएं घुटने की चोट से उबर रहे हैं, यह चोट उन्‍हें सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy ) में द‍िल्‍ली की ओर से मैच खेलने के दौरान लगी थी.

मैच के दौरान उनके घुटने में काफी गहरा कट लगा था ज‍िसके कारण टांके लगाने पड़े थे. महाराष्‍ट्र के ख‍िलाफ यह मैच सूरत में खेला जा रहा था. बीसीसीआई की मेड‍िकल टीम मानना है क‍ि धवन के जख्‍म को पूरी तरह भरने में अभी समय लगेगा. धवन के टी-20 सीरीज से बाहर होने के बाद चयन समिति ने उनकी जगह सैमसन को 15 सदस्यीय टीम में स्‍थान दिया है.

इस बीच, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्ध‍िमान साहा की भी दाएं अंगूठे की सफल सर्जरी हुई है. साहा को बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्‍ट के दौरान में चोट लग गई थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने साहा को अंगूठे की सर्जरी कराने की सलाह दी थी. साहा की मंगलवार को मुंबई में अंगूठे की सर्जरी हुई है, अब वे बेंगलुरू के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जल्द ही अपना रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे.वेस्‍टइंडीज टीम को भारत दौरे में तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने का कार्यक्रम हैं.

वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के ल‍िए भारतीय टीम इस प्रकार है...

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार.

टी20 मैचों का कार्यक्रम

पहला टी20 मैच: 6 दिसंबर

दूसरा टी20 मैच: 8 दिसंबर

तीसरा टी20 मैच: 11 दिसंबर

