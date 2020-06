ऐसे भारतीय बल्लेबाज जिनका 'डेब्यू टेस्ट में शतक' करियर का आखिरी साबित हुआ

लाला अमरनाथ (Lala Amarnath)

इस क्रम में सबसे पहला नाम लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 118 रनों की पारी खेली. लेकिन इसके बाद अगले 23 टेस्ट मैचों में एक भी शतक नहीं जमा पाए. अमरनाथ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 24 मैच खेले और दौरान 4 अर्धशतक जमाने में सफल रहे. लाला अमरनाथ भारत के पहले टेस्ट बल्लेबाज हैं जिन्होंने शतक जमाया था.

दीपक शोधन

दीपक शोधन (Deepak Shodhan) ने अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में खेला था. अपने पहले ही टेस्ट में शोधन ने शतक जमाया लेकिन इसके बाद अपने करियर में दूसरा शतक नहीं जमा पाए. वैसे Deepak Shodhan ने अपने टेस्ट करियर में कवेल 3 टेस्ट मैच ही खेले, उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 110 रनों की पारी खेली थी.

ए जी कृपाल सिंह

ए जी कृपाल सिंह (A. G. Kripal Singh) ने अपने टेस्ट करियर में 14 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेला था. अपने पहले टेस्ट में कृपाल सिंह ने नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी. अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जमाने के बाद कृपाल सिंह फिर कभी भी दूसरे टेस्ट शतक नहीं जमा पाए. हालांकि A. G. Kripal Singh ने टेस्ट करियर में 2 अर्धशतक भी जमाने में सफल रहे हैं. अपने करियर में कृपाल सिंह ने 422 रन बनाए.

अब्बास अली बेग (Abbas Ali Baig)

अब्बास अली बेग (Abbas Ali Baig) ने अपने टेस्ट करियर में 10 टेस्ट मैच खेले और दौरान केवल एक ही शतक जमा पाए. उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट शतक 1959 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ जमाया था. अली बेग ने 112 रनों की पारी खेली थी. अपने करियर में उन्होंने 2 अर्धशतक भी जमाया था.

हनुमंत सिंह

हनुमंत सिंह (Hanumant Singh) ने अपने टेस्ट करियर में कुल 14 मैच खेले और इस दौरान 1 शतक के साथ-साथ 5 अर्धशतक भी जमाने में सफल रहे .हनुमंत ने अपना डेब्यू शतक 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में जमाया था. इस टेस्ट में हनुमंत ने 105 रनों की पारी खेली थी. उनका द्वारा जमाया गया यह शतक उनके करियर का आखिरी शतक साबित हुआ.

सुरिंदर अमरनाथ

सुरिंदर अमरनाथ (Surinder Amarnath) भी उन भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में जमाया शतक लेकिन फिर कभी भी इस कारनामें को नहीं दोहरा पाए. Surinder Amarnath ने टेस्ट डेब्यू 1976 में ऑकलैंड टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था. पहले टेस्ट में सुरिंदर अमरनाथ ने 124 रनों की पारी खेली थी. अपने करियर में उन्होंने 10 टेस्ट खेले जिसमें 1 शतक के अलावा 3 अर्धशतक जमाने में सफल रहे.

