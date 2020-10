सुनील गावस्कर भड़के, चयनकर्ता से बोले- रोहित टीम में क्यों नहीं, फैन्स को जल्द बताए असली वजह..

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सूर्यकुमार यादव को नहीं मिली भारतीय टीम में जगह, फैन्स हुए नाराज, कर डाली Memes की बरसात

भारत के पूर्व कप्तान और आईपीएल में कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर (Sunil gavaskar) ने रोहित शर्मा की फिटनेस और चोट को लेकर बात की और चयनकर्ताओं से सवाल भी दागे हैं. स्टार स्पोट्स के कार्यक्रम में गावस्कर ने कहा कि रोहित बड़े ही अच्छे ढ़ंग से अभ्यास सत्र मे ंहिस्सा ले रहे हैं, यदि उनकी चोट गंभीर होती तो वो इस तरह से अभ्यास नहीं कर पाते. ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रोहित को शामिल न कर पाना समझ से परे हैं. फैन्स को यह जानने का हकदार है कि आखिर में हिट मैन को हुआ क्या है और कौन सी चोट की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे से बाहर रखा गया है.

Just what we love to see! Hitman in action at today's training #OneFamily#MumbaiIndians#MI#Dream11IPL@ImRo45pic.twitter.com/FBYIyhtcOW