Hyderabad Gang rape case: हैदराबाद शहर में मह‍िला वेटरनरी डॉक्‍टर की गैंगरेप (Hyderabad gang rape Case) के बाद नृशंस हत्‍या की घटना ने पूरे देश को गुस्‍से से भर द‍िया है. देशभर में इसके व‍िरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और दोष‍ियों को सख्‍त सजा देने की मांग की जा रही है. आम लोगों की ही तरह क्र‍िकेट जगत भी इस घटना को लेकर रोष में है. व‍िराट कोहली, श‍िखर धवन, वीवीएस लक्ष्‍मण, गौतम गंभीर और हरभजन स‍िंह और अम‍ित म‍िश्रा जैसे क्र‍िकेटरों ने लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को समाज के ल‍िए बदनुमा धब्‍बा बताया है. पूर्व क्र‍िकेटर और सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इस घटना को लेकर अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में एक लड़की एक कुत्ते के साथ बैठी हुई है. इस तस्वीर पर लिखा है- डॉक्टर! क्या आप अब भगवान से चेक कर सकते हैं कि असली जानवर कौन है.

What happened in Hyderabad is absolutely shameful.

It's high time we as a society take charge and put an end to these inhumane tragedies.