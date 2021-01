भारतीय क्रिकेटरों ने नए साल पर दी फैन्स को शुभकामनाएं, केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया से शेयर की तस्वीर

प्रैक्टिस मैच में श्रीसंत का दिखा पुराना आक्रमक अंदाज, बल्लेबाज को घूरते आए नजर, देखें VIDEO

इसके अलावा शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर फैन्स को नए साल के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा कि, 2020 ने हमें आत्मनिरीक्षण करने, सम्मान देने और आभारी होने का अवसर दिया. मैं उस मौके के लिए शुक्रगुजार हूं, जिसे मैंने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए मिला, जबकि मैं वहां से बाहर जाने और उस खेल को खेलने में सक्षम था जो मुझे पसंद है.

2020 gave us the opportunity to introspect, respect and be thankful. I'm thankful for the chance I received to spend time with my loved ones whilst also being able to go out there and play the sport that I love. Over to you, 2021 pic.twitter.com/vY0FF8eGJC