सुशांत सिंह राजपूत केस पर आया भारतीय क्रिकेटर का रिएक्शन, कहा- पहला शतक जमाने में जो खुशी मिली थी वही आज...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के पक्ष में फैसला सुनाया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी (Indian cricketer Manoj Tiwary) ने भी अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है. तिवारी ने इस फैसले को लेकर लगातार दो ट्वीट किए. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इस विवाद को लेकर CBI जांच का विरोध कर रही थी. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिए हैं. भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि, 'आज यह खबर सुनकर मुझे वहीं अनुभव हो रहा है जैसा पहला शतक देश के लिए जमाने के बाद मुझे हो रही थी. यह फैसला यह दर्शाता कि आखिर में सच हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है. मैं हमेशा वहीं कहता हूं जो मैं दिल से महसूस करता हूं.'

Been feeling d same happiness right now as I did when I scored a century for my country. It only goes to show that truth always has a way of coming out. I have always said what I felt is right #CBITakesOver