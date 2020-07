एलिसा पेरी ने पति को दिया तालाक तो लोगों ने मुरली विजय को कर डाला ट्रोल, बोले- क्रिकेटर की ख्वाहिश हुई पूरी.."

महिला क्रिकेटर एलिसा पेरी (Ellyse Perry) की शादी टूट गई है. एलिसा पेरी (Ellyse Perry) ने पति मैट टोमुआ को तालाक देने का फैसला किया है. पेरी और उनके पति के रिश्ते में आई दरार की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई वैसे ही भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. दरअसल कुछ दिन पहले सीएसके के लाइव चैट के दौरान मुरली विजय ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा पेरी (Ellyse Perry) के साथ डिनर डेट पर ले जाना पसंद करेंगे. विजय ने यह भी कहा था कि उन्हें पेरी काफी अच्छी लगती हैं. बतौर क्रिकेटर एलिसा उनकी फेवरेट हैं. मुरली के इस बयान के बाद पेरी ने भी डिनर डेट वाली बात पर कमेंट करते हुए कहा था कि यदि डिनर का पूरा खर्चा मुरली उठाएंगे तो वो जरूर उनके साथ डेट पर जाना चाहेंगी.

Murali Vijay just mentioned in an interview that he'd like to go on a date with Ellyse Perry and now she has split with her husband. Ye admi pakka jadu tona jaanta h