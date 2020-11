सचिन, सौरव सहित भारतीय क्रिकेटरों ने माराडोना के निधन पर प्रकट की संवेदनाएं

बीसीसाई के बॉस सौरव गांगुली ने इस महान दिग्गज के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा हीरो नहीं रहा. मैंने आपके लिए फुटबॉल देखी

My hero no more ..my mad genius rest in peace ..I watched football for you.. pic.twitter.com/JhqFffD2vr — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 25, 2020

वीवीएस लक्ष्मण भी उन क्रिकेटरों में से एक रहे, जिन्होंने सबसे पहले संवेदना प्रकट की

One of the greatest icons of the game Diego Maradona passes away, a very sad day for World sports. Condolences to his family, friends and well-wishers. pic.twitter.com/JGFtQJ0vDu — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 25, 2020

इरफान पठान ने लिखा कि उन्होंने फुटबॉल को ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन वह जानते थे कि माराडोना की हस्ती क्या थी

In my childhood I didn't follow football much but definitely knew who #Maradona was. RIP legend... — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 25, 2020

मोहम्मद कैफ ने भी मारोडना और प्रशंसकों के प्रति शोक प्रकट किया

I was among the scores of fans of his game, and so this comes as a big shock! My condolences to Diego Maradona fans all over the world. RIP legend. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 25, 2020

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी