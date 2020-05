ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, यह खिलाड़ी है IAS

अनिल कुंबले (Anil Kumble)

भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले अनिल कुंबले (Anil Kumble) पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी कुछ हासिल करने में सफल रहे हैं. कुंबले ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. कुंबले ने यह डिग्री राष्ट्रीय विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलुरु से प्राप्त की. बता दें कि टेस्ट में कुंबले ने 619 विकेट लेने का कमाल किया है. कुंबले ने भारत के लिए 1990 में डेब्यू किया था. टेस्ट के अलावा कुंबले ने वनडे में भी अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया है. कुंबले ने भारत के लिए 271 वनडे में कुल 337 विकेट चटकाने में सफल रहे.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)

भारत के महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी पढ़ाई के मामले में अपने रिकॉर्ड की तरह की आगे रहे. द्रविड़ ने एमबीए तक की पढ़ाई की है. बता दें कि एमबीए (MBA) पढ़ने के दौरान ही उनका चयन भारतीय टीम में हो गया था. द्रविड़ ने अपनी एमबीए की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बेंगलुरु से की थी.

Receiving the Hon.doctorate from the Chancellor of GITAM University @Vizag yesterday.A proud moment for me&my family

वीवीएस लक्ष्मण ( VVS Laxman- MBBS)

भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ( VVS Laxman ) भी काफी पढ़े लिखे हैं. लक्ष्मण ने एमबीबीएस (MBBS) तक की पढ़ाई की है. लक्ष्मण को टेरी विश्वविद्यालय (TERI University) से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है. बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भतीजे हैं. वीवीएस लक्ष्मण ( VVS Laxman ) ने अपने करियर में 134 टेस्ट में 17 शतक के साथ 8781 रन बनाए तो वहीं, वनडे में 86 मैच खेलकर 2338 रन बनाए. वनडे में लक्ष्मण ने 6 शतक जमाए हैं. लक्ष्मण के द्वारा साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट (KolKata Test 2001) में खेली गई 281 रनों की पारी को टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) की बेहतरीन पारियों में से एक गिना जाता है.

It was great meeting and showcasing @Str8Bat to @khurasiya (Amay Khurasiya) at the Madhya Pradesh Cricket Association - Indore.

अमय खुरसिया-IAS

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमय खुरसिया (Amay Khurasiya) भारतीय टीम में चुने जाने से पहले IAS की परीक्षा पास कर ली थी. अमय खुरसिया के पास आईएस की डिग्री भी है. साल 1999 में अमय खुरसिया ने भारतीय टीम में डेब्यू किया. हालांकि खुरसिया का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चला. अमय खुरसिया ने 12 वनडे मैच खेले और केवल 1 अर्धशतक जमा पाए. वहीं, घरेलू क्रिकेट में खुरसिया ने 119 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर 7304 रन बनाए जिसमें 21 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. वर्तमान में अमय खुरसिया भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में Inspector (निरीक्षक) हैं.

HappyBirthday to one of Ind's best ever pace bowlers, Javagal Srinath.

His 8/86 v Pak @ Kol, 6/21 v SA @ Ahmd are memorable.

Started off as an out-&-out pacer, added many skills (cutters, change of pace etc. to his armoury later).

In a sense, kept pace bowling alive in India. pic.twitter.com/O8iuYuvRlY — North Stand Gang - Wankhede (@NorthStandGang) August 31, 2019

जवागल श्रीनाथ- इंजिनियर

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ (Javagal Srinath) ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन्होंने मैसूर के श्री जयचामाराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से इंजिनियरिंग की डिग्री ली है. जवागल श्रीनाथ ( Javagal Srinath) भारत के पहले तेज गेंदबाज थे जिन्होंने वनडे में 300 से ज्यादा विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था. श्रीनाथ ने अपने वनडे करियर में 315 विकेट चटकाए तो वहीं, टेस्ट में 236 विकेट लेने में सफल रहे.

Recent click of Thala MS Dhoni and Murali Vijay from Gulf event

(P S Thala Dhoni's Smile though

Pic Courtesy : @ChennaiIPL#msdhoni#whistlepodu#RCBvCSKpic.twitter.com/uqLy8RD430 — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) April 19, 2019

मुरली विजय (Murali Vijay)

भारत के क्रिकेटर मुरली विजय (Murali Vijay) ने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है. विजय ने यह डिग्री एसआरएम विश्वविद्यालय (SRM University) से प्राप्त किए. मुरली विजय (Murali Vijay) ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में किया था. अपने करियर में विजय ने अबतक 61 टेस्ट में 3982 रन और 17 वनडे मैच भारत के लिए खेले हैं. टेस्ट में विजय ने 12 शतक और वनडे में 1 अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं. हाल के समय में मुरली विजय (Murali Vijay) भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं.

अश्विन- इंजीनियरिंग

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है. अश्विन SSN कॉलेज से इनफॉर्मेशन साइंस में बीटेक की पढ़ाई की है. अश्विन ने अबतक अपने करियर में 71 टेस्ट मैच खेलकर 365 विकेट लिए हैं तो वहीं 111 वनडे मैच खेलकर 150 विकेट लेने में सफल रहे हैं.