शोएब अख्तर से फैन ने पूछा, रोहित शर्मा को एक शब्द में करें डिस्क्राइब, पूर्व तेज गेंदबाज के जवाब ने सभी को किया हैरान

फैन्स ने अख्तर ने काफी सवाल किए, एक फैन ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) में से किसी एक को चुनना को कहा तो शोएब ने राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टेस्ट में सचिन के ऊपर चुना. रावलपिंडी एक्सप्रेस ने विराट कोहली, बाबर आजम (Babar Azam), डेविड वॉर्नर और मिशेल स्टार्क को वर्तमान में अपना फेवरेट 4 क्रिकेटर करार दिया है.

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिल है. क्रिकेट को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं. चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो या फिर भारतीय क्रिकेट की, अख्तर अपने विचार ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में मेलबर्न टेस्ट में भारत की जीत पर अपनी राय देते हुए कहा था कि भारत ने बोरी में बंद करके ऑस्ट्रेलिया को हराया है. दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था. गौरतलब है कि एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी.

Its the name of an era