IPL 2020 डीन जोन्स को शख्स ने कहा 'बेकार कमेंटेटर' तो पूर्व दिग्गज ने यूं दिया था जवाब

IPL 2020 ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स (Dean Jones) का गुरुवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई में थे. वह 59 बरस के थे. जोन्स शहर के एक होटल में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां हैं. डीन जोन्स (Dean Jones) अपने करियर में सफल क्रिकेटर तो रहे ही बल्कि एक बेहतरीन कमेंटेटर भी रहे. लेकिन कमेंट्री के लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई है. इतना ही नहीं जोन्स ट्विटर पर खूब एक्टिव भी रहते थे और फैन्स का जवाब देने में पीछे नहीं रहते थे. यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना भी हंस कर लिया करते थे.

