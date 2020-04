इस 7 साल की लड़की ने बल्लेबाजी से मचाया धमाल, नजर आई शैफाली वर्मा की झलक..देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें 7 साल की एक लड़की बल्लेबाजी प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो को वेस्टइंडीज के दिग्गज शाई होप और पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वॉन ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि, इस वीडियो को देखिए, परी शर्मा (Pari Sharma), 7 साल की, क्या गजब की मूवमेंट. इसके अलावा वेस्टइंडीज के दिग्गज शाई होप ने भी वीडियो शेयर कर लिखा कि " जब मैं बड़ा होउंगा तो परी शर्मा के जैसा बनना चाहूंगा'. वहीं, पूर्व इंग्लिश कप्तान माइक आर्थटन ने भी वीडियो को शेयर किया है. सोशल मीडिया इस वीडियो को काफी लाइक और कमेंट्स मिल रहे हैं. हर किसी ने बच्ची की बल्लेबाजी को देखकर आपको मिताली राज (Mithali Taj), स्मृति मंधाना (Smriri Mandhana) और शैफाली वर्मा की याद आ जाएगी.

Have a look at this video .. Pari Sharma .. 7 yrs old .. Her movements are as good as it gets pic.twitter.com/yeVGd9svKb