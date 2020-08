IPL 2020: सरकार ने 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में IPL के संचालन की मंजूरी दी

आईपीएल 2020 (IPL 2020) के लिए की गई गवर्निंग कॉउन्सिल की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में आईपीएल के शेड्यूल को लेकर चर्चा की गई तो वहीं भारतीय सरकार ने आईपीएल का आयोजन यूएई में करने की अनुमती दे दी है. आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा. इस बार के आईपीएल का फाइनल वीक डे में खेला जाएगा. बता दें बैठक में आईपीएल के टीमों को लेकर भी बात की गई.

The IPL Governing Council Meet has decided to set a 24-player per squad for each team with approving the COVID19 substitute.

IT'S OFFICIAL: Indian government has given clearance to the BCCI for organising the IPL in UAE.