भारतीय मूल के खिलाड़ी जिन्होंने दूसरे देश के लिए क्रिकेट खेला और कप्तानी की

नासिर हुसैन, इंग्लैंड

इस क्रम में सबसे पहले और चर्चित नाम इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) का आता है. नासिर हुसैन का जन्म भारत के चेन्नई में हुआ था लेकिन जब वो केवल 7 साल के थे तभी से उनका पूरा परिवार इंग्लैंड में जाकर बस गया था. नासिर हुसैन ने इंग्लैंड के लिए साल 1990 में डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें अपने क्रिकेट करियर में इंग्लैंड की कप्तानी करने का भी मौका मिला. नासिर ने इंग्लैंड के लिए 45 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है. टेस्ट में हुसैन ने 96 मैच खेले और इस दौरान 5764 रन बनाए जिसमें 14 शतक और 33 अर्धशतक शामिल रहा. वनडे में उनके नाम 88 मैच में 2332 रन जिसमें 1 शतक और 16 अर्धशतक शामिल रहा.

Hashim Amla announces his retirement from international cricket. He played 346 matches for South Africa, making 18,553 runs with 55 hundreds and 87 fifties across the three formats for his country #Cricketpic.twitter.com/fw56Tf8p6e