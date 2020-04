भारतीय खिलाड़ी शाहिद आफरीदी की मदद में कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन वह पीएम मोदी को....

अब यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और हरभजन सिंह को पाकिस्तानी ऑलराउंडर व पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी के एनजीजी की मदद करना कितना ज्यादा महंगा पड़ा था. बड़ी संख्या में भारतीयों ने युवराज और हरभजन को यह कहते हुए कोसा था कि आप उस खिलाड़ी की मदद कर रहे हो, जो आए दिन भारत के खिलाफ बयान देता रहता है. कभी कश्मीर को लेकर आफरीदी कुछ कहते हैं, तो कभी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर. ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब आफरीदी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था. और अब एक बार फिर से आफरीदी ने पीएम मोदी के खिलाफ सुर लगाया है.

Shahid Afridi "Relations with India should be better as cricket has always brought Pakistan & India closer. I agree with Shoaib Akhtar, we should have matches but it'll be a big challenge to organise as we dont know where they'd be held or if India want to play" #COVID19#Cricket