Australia vs Pakistan, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय टैक्सी ड्राइवर को अपने बेहतरीन व्‍यवहार के कारण पांच पाक‍िस्‍तानी क्र‍िकेटरों के साथ ड‍िनर करने का मौका मिल गया. दरअसल, इस भारतीय मूल के टैक्‍सी ड्राइवर ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से किराए के रूप में पैसा लेने से मना कर दिया (Indian taxi driver refuses to take fare). उसका यह व्‍यवहार पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बेहद पसंद आया और उन्होंने इसके बदले टैक्सी ड्राइवर को होटल में अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया. जिस टैक्सी में पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने यात्रा की थी उनमें तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi), लेग स्पिनर यासिर शाह (Yasir Shah) और युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) थे.

एबीसी रेडियो की कमेंटेटर एलिसन मिशेल (Alison Mitchell) ने टैक्सी ड्रावइर द्वारा पैसे न लेने की बात ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन (Mitchell Johnson)के साथ कमेंट्री के दौरान साझा की. एलिसन को इस पूरे मामले की जानकारी उसी टैक्सी ड्राइवर के माध्यम से मिली, जिस भारतीय टैक्सी ड्राइवर ने कमेंटेटर एलिसन को गाबा स्टेडियम ड्रॉप किया. उस समय गाबा स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा था. टैक्सी ड्राइवर ने स्टेडियम जाते समय रास्ते में एलिसन को बताया कि उन्होंने ही रात के खाने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल से भारतीय रेस्टॉरेंट पहुंचाया था.

